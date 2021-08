Ny undersøking: Unge er meir positive til politisk reklame

– Dei unge oppfattar politisk reklame i sosiale medium som ein viktig kjelde til informasjon om kva dei ulike partia står for, og ynskjer seg fleire faktaorienterte reklamar, seier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

Ein ny rapport frå medietilsynet visar at dei under 26 er langt meir positive til politisk reklame.

DEBATT: Direktør i Medietilsynet håper at rapporten skal føre til debatt

Berre tre av ti i denne aldersgruppa er negativ til politisk reklame i sosiale medium. I befolkninga generelt er litt under halvparten negative.

Det er fyrste gong Medietilsynet undersøkjer nordmenn si haldning til politisk reklame. Ho ynskjer at rapporten skal bidra til ein debatt om dei på påverknadsmekanismane vi blir utsett for.

– Særleg i samband med ein så viktig demokratisk prosess som valet.

FYRSTEGONGSVELJAR: Jacob Greve skal røyste i sitt fyrste stortingsval Foto: Anne Skifjeld / NRK

Bra å få fram bodskapet sitt

Sef Steegh og Jacob Greve studerer begge ved Universitetet i Oslo. Dei har gjennom valkampen sett fleire politiske reklamar rundt omkring.

– På busshaldeplassar, og på sosiale medium som Facebook og Instagram.

Steegh syns at slik reklame kan vere ein god måte å spreie sitt bodskap på.

– Eg har ikkje noko i mot det, folk må få lov til å reklamere for det dei står for.

Men ikkje alle unge er positive til politisk reklame, fyrstegongsveljar Jacob Greve er usikker kva han syns om det.

– Det er bra å få vist bodskapet fram, men eg føretrekker å søka opp informasjonen sjølv.

POSITIV: Sef Steegh meiner politisk reklame kan vere ein god måte å få fram sitt bodskap på Foto: Anne Skifjeld / NRK

Ungdom er ikkje einsarta

Magnus Hoem Iversen, har skrevet doktorgrad om politisk reklame på sosiale medium, og er også politisk rådgjevar for byrådsleiaren i Bergen. Han uttaler seg på generelt grunnlag.

– Unge er ikkje ein einsarta gruppe, nokon vil vere meir interessert i å få informasjon om politikk enn andre.

Politisk reklame på sosiale medium har aldri vore forbode, og det har heller ikkje vert store diskusjonar om det, ifølgje Iversen.

– Eg trur av hovudgrunnen til at unge er meir positive enn andre, er at det er reklame som dei opplev som relevant, og som kjem i ein kanal som dei er komfortable i.

RELEVANT: Magnus Hoem Iversen trur at unge er meir positiv til politisk reklame fordi den opplevast som relevant. Foto: Sigrid Haaland

Meir skepsis til bruk av persondata

Eit anna funn i rapporten handlar om haldningar i bruk av persondata for å lage målretta politisk reklame.

De eldre er meir skeptiske enn dei yngre til bruk av persondata til å målrette politisk reklame, men skepsisen er aukande i alle aldersgrupper.

– Det har vore mykje merksemd rundt personvern dei siste åra, mellom anna etter Cambridge Analytica-skandalen, som eg trur kan ha gjort at folk er meir kritiske til det, fortel Iversen.

I 2018 blei det avslørt at dataanalyseselskapet Cambridge Analytica hadde fått tilgang til personopplysningar til over 80 millionar Facebook-brukarar, utan at dei var spurde. Opplysningane blei brukt til å påverke presidentvalkampen i USA i 2016.