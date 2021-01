Ny undersøking: Tinder øydelegg ikkje for kjærleiken

Etter at bloggaren bak Kokkejævel, Asbjørn Sandøy opplevde eit samlivsbrot for tre år sidan, lasta han ned Tinder.

Han forstod at han ikkje kunne leve utan ei dame og Tinder var den enklaste måten å finne ei på.

FANN KJÆRLEIKEN: Asbjørn Sandøy og Christine Heitman Pedersen fann kjærleiken på Tinder. Foto: privat

Etter nokre deitar møtte han Christine.

– Ho er veldig søt, og eg blei sjarmert då ho flira av meg, fortel Sandøy om då han fann kjærleiken.

Ingen av dei var på utkikk etter noko eingongsligg og det blei raskt veldig seriøst.

– Eg sletta Tinder etter å ha møtt ho eit par gongar. Det er lettare å bli kjent når ein er saman fysisk.

Tinder = slutten på kjærleiken?

Då Tinder kom i 2012 gjekk folk raskt over frå datingtenester med lange spørjeskjema og personlegdomstestar til Tinder der ein sveipar til høgre om ein ser eit bilete av ein person ein likar utsjånaden til.

TINDER: Undersøkinga viser at Tinder var ein av dei mest brukte dating-appane.

Kynisk å berre dømme etter utsjånad meinte nokre. Andre omtala det som ein plass for folk som søkte uforpliktande møter og tilfeldig sex. Fleire meinte at dette skulle føre til kjærleiken sin død.

Men ifølgje ein ny sveitsisk studie øydelegg ikkje Tinder og andre dating-appar for kjærleiken som mange tidlegare har spådd.

Såg på forholda til 3000 par

I Sveits har forskarar sett på data om forholda til par som både har møttest online og offline, skriv forskning.no.

Gina Potarca frå universitetet i Geneva i Sveits ville finne ut om dating-appane øydelegg for kjærleiken. Og undersøkte difor data frå 2018 om 3000 par, som hadde møtt partnaren sin i løpet av dei siste ti åra.

Dei hadde svart på spørsmål om kor dei møtte sin noverande partnar.

Ikkje så kynisk likevel?

Det viste seg at nesten like mange møtte partnaren gjennom dating-appar som gjennom venar.

Dei som møtte partnaren gjennom dating-appar, oppgav at dei hadde hatt sterkare intensjonar om å bli sambuarar enn det dei andre oppgav. Og kvinnene rapporterte om eit sterkare ønskje om å finne ein partnar å få barn med, enn kvinnene som trefte partnaren offline.

Dei som møtte partnaren via dating-appar var like nøgde med forholdet og livet som dei andre.

Appane vise seg også å bringe partnarar med ulike bakgrunnar og frå forskjellige stadar i landet saman. Til dømes par der kvinna hadde høgare utdanning enn mannen.

– Utsjånaden er ein god indikator

Undersøkinga kan tyde på at å matche med folk basert på utsjånaden ikkje er så ille som fyrst spådd.

Psykolog Peder Kjøs

– Utsjånaden er ein god indikator. Dei som matchar kvarandre utsjånadsmessig har betre parforhold. To åttarar har det betre saman enn ein åttar og ein tiar, seier psykolog Peder Kjøs.

Han seier at bruken av Tinder har forandra seg. At fleire av dei som brukar appen no er på utkikk etter noko seriøst.

Kjøs har aldri tenkt at Tinder kunne føre til slutten på kjærleiken, og seier at det oppstår kjærleiksforhold uansett korleis folk møtest. Spesielt når folk er på utkikk etter nettopp det.

– Når ein har tatt skrittet med å laste ned Tinder, er ein motivert. Ein del gjer det for å få born og då er det også eit naturleg steg å bli sambuarar først.

Gifteklare

Det står att å forske meir på korleis dating-appane påverkar kjærleikslivet til folk flest.

Men undersøkinga indikerer at Tinder ikkje nødvendigvis fører til dårlege og kortvarige forhold.

No har Asbjørn og Christine vore saman i over tre år og i mars blir det bryllaup og dåp.

– Det er fullt mogeleg å finne den store kjærleiken på Tinder. Eg tilrår det på det sterkaste, avsluttar Kokkejævel.