Ny undersøking – Halvparten av barn og unge spelar dataspel med 18-årsgrense

Halvparten av 9–17-åringane har spelt dataspel med 18-årsgrense. Men åtte av ti foreldre svarar at borna deira aldri har spelt spel med 18-årsgrense.

Det kjem fram i Medietilsynets nye undersøking om barn og unges spelvanar.

Problemet med spel med 18-årsgrense er at dei inneheld grov vald, blodsprut, seksuelt innhald og gjerne ei historie med mørk tematikk.

Slik som ein til dømes finn i det populære spelet Grand Theft Auto (GTA).

GTA: Grand Theft Auto har 18-årsgrense då det inneheld både valdeleg og seksuelt innhald. Foto: Rockstar Games

Her er det vald, strippeklubbar og grovt språk. I tillegg kan ein blant anna drepe prostituerte med dildoar.

Heile 31 prosent av dei som er 13–14 år har oppgitt å spele dette spelet.

Og det kan ha svært alvorlege konsekvensar, ifølgje Beate Wold Hygen, postdoktor i psykologi.

Sterke sinnsinntrykk og mareritt

– For nokon kan det å spele eit spel av svært valdeleg karakter gje sterke inntrykk og gjere at born kan bli svært redde, seier Hygen.

– Dei kan bli engstelege for mareritt, fordi sinnsinntrykka kan vere store, legg ho til.

ALVORLEGE KONSEKVENSAR: Beate Wold Hygen, postdoktor i psykologi, fortel at det å spele eit spel av svært valdeleg karakter gje sterke inntrykk og gjere at born kan bli svært redde.

Også leiar i Medietilsynet, Mari Velsand, er bekymra over det store spriket mellom kva barna gjer på data og kva dei vaksne veit.

– Dette er eit eksempel på at barn og foreldre har ei ulik oppfatning av kva som skjer. Og det tydar då på at det er behov for å snakke meir saman om ulike problemstillingar relatert til dataspel, seier ho.

Både ho og Hygen oppfordrar foreldre til å ta del i barnas spelkvardag, på lik linje som ein stiller opp på fotballtrening.

Familiedeling og god dialog

Og nokon som er flinke til nettopp dét er familien Aslaksen. Edvard på 9 år er superglad i å spele spel, men han held seg innanfor aldersgrensa.

– Vi prøver å vere flinke til å følge med. Eg har ei oppfatning av at Edvard også er oppteken av å gjere det riktige, seier far Einar Aslaksen.

GOD PÅ SPEL: Edvard Rekkedal Aslaksen likar best Minecraft og Among Us. Han held seg foreløpig borte frå spel med høg aldersgrense. Foto: Kristin Sverre Østensvik / NRK

Dei er likevel bevisste på farane ved dataspel, og har derfor også familiedeling, som gjer at Edvard ikkje kan laste ned spel utan løyve frå forelda.

Dei er derfor eit unntak frå statistikken. Foreløpig.

– Vi veit jo ikkje om freistinga blir for stor seinare. Men eg føler vi har ein god dialog på det, avsluttar Aslaksen.