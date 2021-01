Ny undersøkelse: 300 unge i bokbransjen svarer at de har blitt seksuelt trakassert

– Dette er stygge tall. Vi har en stor utfordring i denne bransjen med å ivareta unge mennesker, enten de er forfattere eller de er ansatte. 15 prosent utgjør 300 unge mennesker som svarer at de har vært utsatt for seksuell trakassering i en eller annen form. Det er ulovlig, sier administrerende direktør i Den norske Forleggerforening Heidi Austlid.

I kjølvannet av metoo-bølgen satte bokbransjen i gang en undersøkelse for å kartlegge seksuell trakassering i egne rekker. De har spurt ansatte om de har opplevd seksuell trakassering de siste to årene.

Undersøkelsen hvor 1951 personer har svart viser:

4 prosent av de spurte forteller at de har blitt seksuelt trakassert i løpet av de siste to årene. Dette utgjør rundt 80 personer. Dette spørsmålet ble stilt uten at seksuell trakassering var definert.

15 prosent forteller at har blitt utsatt for en eller annen form for seksuell trakassering (inkludert kommentarer, klyping og stirring) de siste to årene. Dette utgjør nærmere 300 personer. Svarandelen går betydelig opp når spørsmålet utdypes med mindre grove former for seksuell trakassering.

Den typiske situasjonen for seksuell trakassering er at en mann trakasserer en yngre kvinne på et bransjetreff. Men det finnes også menn som trakasseres.

4 av 5 varsler ikke om trakasseringen. Samtidig mener 60 prosent ansatte og 80 prosent selvstendige forfattere at det mangler rutiner for varsling.

Det er organisasjonen til forleggerne, Den norske Forleggerforening, som på vegne av hele bokbransjen har utført undersøkelsen om seksuell trakassering i samarbeid med Ipsos.

Ingen sted å varsle

– Det mest alvorlige er at unge mennesker ikke vet hvor de skal si fra om seksuell trakassering og at de velger å ikke varsle fordi de er redde for konsekvensene, sier Austlid.

Et av målene i undersøkelsen var å nå ut til alle bokbransjen, og undersøkelsen er besvart av både faste ansatte og frilansere.

– Hva skal dere gjøre for å få folk til å varsle?

– Vi skal sammen med alle foreningene i bokbransjen lage en varslingstjeneste som skal være godt kjent for alle som jobber i, eller har en tilknytning til denne bransjen.

Ifølge Austlid skal det også lages rutiner for bransjetreff og retningslinjer for hvordan folk skal oppføre seg.

– Ingen skal snu seg vekk, og ledere må ta ansvar for den kulturendringen. Målet er at det skal være trygt å være en del av denne bransjen, sier Austlid.

Forfatter kjenner til flere saker

Den anerkjente forfatteren Olaug Nilssen har engasjert seg i seksuell trakassering. Hun er initiativtaker til en debatt fredag, der de forskjellige bransjeorganisasjonene skal drøfte trakassering i bokbransjen. Hun er ikke overrasket over resultatene i undersøkelsen.

KVINNESAK: Forfatter Olaug Nilssen mener seksuell trakassering oftest rammer kvinner og er hinder for kvinner i litteraturen. Foto: NRK Hordaland

– Jeg kjenner til flere tilfeller av det jeg vil karakterisere som seksuell trakassering, sier hun.

Nilssen vil at man må få bedre hjelp og et sted å henvende seg til, hvis man har blitt utsatt for trakassering.

– Det er veldig mange i bransjen, særlig på min alder og eldre, som trenger å se seg i speilet og si til seg selv at jeg vil ikke være denne grisen her.

Hun ser på seksuell trakassering som en viktig kvinnesak.

– Selv om seksuell trakassering rammer begge kjønn er det flest kvinner som blir utsatt for det. Det er en viktig kvinnesak at det skal være like muligheter for kvinner og menn og seksuell trakassering er et alvorlig hinder for kvinner.