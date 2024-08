Ny studie: Norske vikinger var mye mer voldelige enn de danske

De norske og danske vikingene var ikke så like som vi lenge har trodd:

En ny studie viser at nord­menn var mye mer barbariske enn våre slektninger i sør.

Det er Universitetet i Oslo, NTNU og University of South Florida i USA som står bak studien.

– Vold var mye mer utbredt i det norske samfunnet i viking­tiden enn i Danmark, forklarer UiO-professor Jan Bill, som har vært med på forskningen.

– Det var veldig merkbart for menneskene som levde her. Risikoen for å dø av vold var rett og slett mye større i Norge enn i Danmark.

Jan Bill er en av forskerne bak den nye studien. Foto: Arne Stubhaug / NRK SOGN OG FJORDANE

Undersøkte skjeletter

Så hvordan har forskerne funnet ut av dette?

Jo, ved å se på skjeletter fra vikingtida.

– Det er mye hogg­skader på de norske skjelettene. Mange flere norske skjeletter viste spor av hugg og slag sammen­liknet med de danske, sier Bill.

Over en tredjedel av de norske skjelettene døde av vold, men det samme gjaldt kun seks prosent av de danske.

Norsk hodeskalle med skade fra et skarpt våpen. Foto: Lisa Mariann Strand

Og det er «veldig stor forskjell» på hva slags vold man så i de to samfunnene:

Studien viser at organiserte hen­rettelser var vanligere i Danmark, mens i Norge var det stort sett spontane sverd­kamper.

– Mye våpen i omløp

Forskerne har også telt opp sverd i viking­graver fra Norge og Danmark, og kommet fram til at nord­menn eide mange flere sverd.

– Det var mye våpen i omløp i det norske samfunnet, sier Jan Bill.

Faktisk fant de rundt femti ganger så mange våpen i de norske gravene enn i de danske fra samme periode.

– Sverd i graver er noen ganger bøyd som dette, antakelig for å «drepe» det så det kunne følge med sin eier i graven, sier Jan Bill. Foto: Olav Heggø

Han tror det kan komme av at Norge hadde bedre tilgang på jern, og derfor lagde flere våpen.

Og de lot ikke akkurat våpnene ligge på hylla og samle støv.

Danskene hadde et mer avansert samfunn

Mens vi nord­menn løp rundt og stakk hverandre med sverd, organiserte danskene samfunnet sitt:

– Det er stor forskjell på hvor gjennom­organiserte de to samfunnene var. I Norge var det først og fremst vekt på familien og klanen. I Danmark la man mer vekt på samfunnets interesser, sier Bill.

Det er to ting som tyder på dette:

Det danske samfunnet la mer vekt på store kommunale byggetiltak, som for eksempel forsvarsvoller. I Norge bygde man mer gravhauger til enkeltpersoner.

Danske runesteiner forteller ofte om hvilke samfunnsroller den avdøde hadde. De norske runesteinene viser bare hvilken slekt den døde kom fra.

– Så fokuset har vært to veldig forskjellige steder, konstaterer Bill.