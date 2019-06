Ny strid om Seierstad-bok: – Jeg er nysgjerrig på hva søstrene synes

Advokat Carl Bore mener boken «To søstre» fremstår unødig invaderende på privatlivet.

– Om dette havner i rettsapparatet, kan det bli en veldig vanskelig erstatningssak for Seierstad, sier han.

Avisen Klassekampen har snakket med advokater som mener de to norsk-somaliske søstrene som nå er funnet i live i Syria, kan ha grunn til å vurdere søksmål mot Seierstad.

Etiske valg igjen aktuelle

Boken er basert på det forfatteren omtaler som «søstrenes etterlatte papirer», som hun fikk utlevert fra familien.

I boken har Åsne Seierstad et sluttkapittel som heter: «Slik ble boken til». Her spør hun om det er etisk forsvarlig å gå såpass tett på to jenter som selv ikke har gitt sitt samtykke? Mitt svar er ja, skriver hun også.

Tidligere denne uka kunne Aftenposten fortelle at de to kvinnene Seierstad skriver om, er funnet i live i Syria.

Dermed er de etiske valgene Seierstad foretok da boken utkom i 2016 igjen blitt aktuelle.

Søstrene var 16 og 19 år gamle da de dro fra Norge.

– Besynderlig

Åsne Seierstad sier hun er nysgjerrig på hva søstrene kommer til å synes om boken, og hun ser frem til å høre fra dem.

Åsne Seierstad mener det er viktig å vite hvem menneskene som dro til Syria er. Foto: Kagge/Sturlason

Når det gjelder kritikken fra advokat Carl Bore sier hun:

– Det er besynderlig nå på andre dagen å forholde seg til påstander fra en advokat som ikke har lest boken, sier Seierstad.

– Vanskelig erstatningssak

Bore mener søstrene på ingen måte er offentlige personer.

– Hovedspørsmålet er da om det likevel foreligger tilstrekkelig allmenn interesse i å invadere deres privatliv når de var barn, sier han.

Advokat Carl Bore mener forfatteren får en vanskelig sak i rettssystemet. Foto: Hans Erik Weiby / NRK

Bore sier det er tre forhold som gjør boken juridisk problematisk.

– For det første synes boken å gjengi skolestiler, notater, korrespondanse fra barneårene deres i et unødig omfang. For det andre ligger mye av dette langt tilbake i tid i forhold til den kritikkverdige handling, som er Syria-reisen. For det tredje blir dette særlig sensitivt hensett til at det er tale om kvinnens privatliv som barn.

– Skal Seierstad unngå dette problemet, må man ha samtykke. Det holder da ikke å gi mulighet til kommentere innholdet, eller liknende, fremholder Bore.

– Hvordan kan du være så sikker i din vurdering når du ikke har lest boken?

– Jeg baserer dette på beskrivelser i mediene, og inngående beskrivelser fra flere journalister, sier han til NRK.

– Samfunnet hadde akutt behov

Åsne Seierstad svarer slik på den konkrete kritikken fra advokaten:

– Forskere, myndigheter, etterretningen og skolefolk over hele Europa har de siste årene forsøkt å finne ut hvorfor tusenvis av unge mennesker vendte ryggen til vestlige demokratier og alt hva et moderne samfunn kunne tilby dem for et liv i ørkenen i Syria eller Irak, sier Seierstad til NRK.

Nå er vi inne i en ny fase. Flere av ungdommene som dro har fått barn og vil tilbake til landene de for få år siden fornektet.

– Å vite hvem disse menneskene er, finner vi kun ut av gjennom å forsøke å snu hver stein i livene deres, om det er å lese en skolestil, få lese en chatlog eller studere argumentasjonen deres i en mail, sier.

– Beskyttet av ytringsfriheten

Anine Kierulf, fagdirektør ved Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter NIM, kom med juridisk uttalelse om boken før publisering i 2016.

Hun var på dette tidspunktet ikke tilknyttet NIM.

– Jeg vurderte dette spørsmålet rettslig for tre år siden, og mener at til tross for at utgivelsen har flere private og til dels sensitive opplysninger så er utgivelsen beskyttet av ytringsfriheten, sier Kierulf.

Anine Kierulf ser ingen grunn til søksmål mot forfatter Åsne Seierstad og boken hennes om de to søstrene. Foto: NRK

Hun fortsetter:

– Min vurdering var at det på publiseringstidspunktet hadde betydelig offentlig interesse å forstå hvorfor søstrene, som allerede var omtalt i mediene, valgte å dra til Syria, sier hun.

– Tror du at det likevel kan være grunnlag for rettslige etterspill av boka?

– Min klare konklusjon er at det ikke er det, men alt er mulig med ivrige advokater, sier Kierulf.

