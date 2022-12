De første epsiodene fra dokumentarserien om hertuginne Meghan og prins Harry er ute på Netflix i dag.

Ingen fra kongefamilien har villet uttale seg.

I de tre første episodene handler det om hvordan de forelsket seg og om starten på forholdet, og om reaksjonene og dramatiske vendinger.

I første episode forteller Harry om hvordan det var å takle tapet av moren offentlig.

Om moren prinsesse Diana sier han at hun «kunne ha blitt en av de mektigste kvinnene i verden, men hun ble fullstendig eksponert» da hun skilte seg fra Charles og forlot kongefamilien.

– Hvordan kunne jeg noen gang finne noen som er villig, og i stand til å stå i den bagasjen som følger med å være med meg, sier han når han ser tilbake på livet sitt.

Videre forteller Harry at alle han noensinne har datet har fått snudd livene sine på hodet innen få uker på grunn av det store trykket fra media.

«Hvis jeg skal summere opp første episode av dokumentaren så langt, så er det et dyptliggende sinne og mistillit til media fra Harry», skriver The Guardian-journalist Martin Belam.

Den første delen av dokumentaren fokuserer på hvordan prins Harry og Meghan møttes gjennom en felles venn via Instagram, og om det kraftige trykket fra pressen i oppveksten. Foto: Courtesy of Prince Harry and Meg / Courtesy of Prince Harry and Meghan; Courtesy of Prince Harry and MeghanThe Duke and Duchess of Sussex

Sier Meghan minner om moren

I traileren kan man høre prins Harry si at «Ingen vet den fulle sannheten. Men vi vet den fulle sannheten». Foto: Netflix/AP

– Da mamma døde, måtte vi ha på oss to hatter. En var «to sørgende sønner», oss som prøvde å prosessere sorgen, sier Harry.

– Den andre var den kongelige hatten. «Ikke vis følelser, gå ut der og møt folket og ta dem i hånden», sier Harry videre i den første episoden.

Prins Harry sier at Meghan minner ham veldig om moren i måten hun er på, og sier hun er full av omtanke og medfølelse.

Ï episode 2 forteller Harry at han var bekymret over å ha enda en kvinne i livet som måtte gå gjennom det moren hans opplevde, og beskriver situasjonen som «jegeren mot byttet».

I dag ble den første episoden i dokumentaren til prins Harry og Meghan lagt ut på Netflix. Foto: Netflix

Rasisme

I slutten av første episode snakker paret om hva som skjedde da nyheten om forholdet deres ble offentlig.

I dokumentaren vises det bilder som anglivelig skal ha florert på sosiale medier av prins Harry med en pistol mot hodet hvor det står «sees senere raseforræder».

Harry sier medlemmer av den britiske kongefamilien stilte spørsmål ved hvorfor Meghan trengte ekstra beskyttelse fra pressen.

Han forteller at han måtte forklare dem at det var på grunn av hennes afroamerikanske bakgrunn.

Foto: RUBA / Backgrid UK

– Begynte å føles farlig på Suits-settet

Harry sier at datingen ble en kombinasjon av biljakter, kle seg ut og gjemme seg, noe som ikke er en sunn måte å starte et forhold på, sier han.

Skuespiller-venninen til Meghan, Silver Tree blir intervjuet i dokumentaren og forteller at det begynte å føles farlig under innspillingene av «Suits» da pressen ble mer og mer inntrengende.

Tree hevder at folk brøt seg inn i biler på settet og at paparazzifotografer overnattet i bilene sine i nærheten for å få bilder av Meghan mens hun jobbet.

Også en av sikkerhetsvaktene til Meghan uttaler seg i dokumentaren.

– Det var skummelt. Det var folk som konstant forsøkte å komme seg inn døren hjemme hos henne, sier Steve Davies.

Meghan sier at venner og bekjente spurte henne: «Er Harry verdt alt dette?».

Full krig

– Jeg tror vi kan forvente oss full krig, for å si det litt tabloid.

Det sier Caroline Vagle, kongehusekspert i Se og Hør til NRK.

På forhånd har det vært knyttet mye spenning til serien – ikke minst i lys av «sjokkintervjuet» paret gjorde med talkshow-verten Oprah Winfrey for to år siden.

Vagle i Se og Hør mener serien garantert blir brennbart stoff.

– Det er rett og slett helt tydelig at de har et ønske om å fortelle sin versjon av saken og hvorfor de ikke har følt seg velkommen i familien, sier hun.

I dokumentaren brukes ord som «rase», «hat» og «skittent spill».

Britiske medier har tatt bilder av folk som har boltret seg foran TV-en for å se den nye dokumentaren. Foto: Jacob King / AP

– Ingen god start for kong Charles

Dokumentaren er det siste den ferske kongen Charles trenger akkurat nå, mener Vagle.

– Det er ingen god start for Charles. Han har allerede stor sko å fylle etter moren sin, dronning Elizabeth. Han trenger mest mulig positiv omtale, sier hun.

Men dokumentaren byr på det stikk motsatte av positiv omtale av den britiske kongefamilien og slippes kun måneder etter dronning Elizabeths død.

– Det er jo ikke noen hemmelighet at Harry har et litt vanskelig forhold til faren sin. Det blir mye uro rundt monarkiet av denne typen oppmerksomhet. Det trenger absolutt ikke en rykende fersk konge, sier Vagle.

Hardt vinklet dokumentar

I traileren kan man høre prins Harry si at «Ingen vet den fulle sannheten. Men vi vet den fulle sannheten».

I serien påstås det at det ikke bare lekkes, men plantes, nyheter om den britiske kongefamilien i pressen.

I motsetning til fiksjonsserien «The Crown», blir «Meghan and Harry» kalt en dokumentar.

Likevel advarer TV-forsker Gry Rustad folk mot å tolke serien som den fulle og hele sannhet.

– Dette er jo bare et ekstra ledd i denne såpeoperaen som er det britiske monarkiet. folk flest tenker kanskje at det her er ekte, at man kanskje tenker at det her er mer virkelig eller rot i virkeligheten og ikke tenker så mye over at det er en veldig ensidig dokumenter.

Ingen harmonisk jul

Alle dokumentarer er jo vinklet og har en agenda, påpeker Rustad.

Ifølge kongehusekspert Caroline Vagle blir det ingen harmonisk jul for kongehuset Windsor.

– Jeg tror ikke det blir særlig julefred hverken hos kongen i Storbritannia eller Meghan og Harry i USA. Det er kommer til å prege nyhetsbildet lenge.

Hun legger til:

– Og rett over nyttår kommer jo prins Harry sin biografi, så da er det på'n igjen.