Ny serie om kongen – søker etter historier frå folket

– Vi ønsker å lage denne serien frå folket sitt ståstad, seier Gitte Calmeyer, prosjektredaktør i eksternredaksjonen til NRK.

– Det er folket som skal fortelje korleis dei har opplevd kongen og kva han har betydd, legg ho til.

NRK og produksjonsselskapet Monster er i gang med «Kongens Norge», ein TV-serie om livet til Kong Harald.

Serien følgjer han frå fødsel til den eldre herren han er i dag, og har som mål å stå som ein representant for hans virke.

Har du møtt kongen? Send inn di historie her.

– Vi ønsker å sjå heile kongens liv i samanheng med korleis han har gått hand i hand med samfunnsutviklinga, seier Calmeyer og legg til:

– Og ikkje minst korleis han har klart å balansere utviklinga av det moderne Noreg utan at kongehuset har blitt forelda.

Frå patriarkat til kvinnefrigjering

Kong Harald har gjennomlevd eit Noreg med store forandringar. Han vart født i 1937, og det tok ikkje mange år før han opplevde eit Noreg i krig.

Då landet vart okkupert av Tyskland reiste han, kronprinsesse Märtha og systrene hans til USA. Der oppheldt dei seg til Noreg kunne sleppe laus frigjeringsjubelen.

Han har sett Noreg utvikle seg frå eit fattig bondesamfunn til å bli eit av verdas rikaste land.

Han har vore vitne til eit Noreg som har bevega seg frå eit mannsdominert samfunn med strenge sosiale normer og kjønnsroller til då frigjeringskampen på 1970-talet sette likestilling på dagsordenen.

– Ingen historier for småe eller for store

Også han har vore eit offer for det konservative haldningar.

KUNNGJERING: Kong Harald og Dronning Sonja etter kunngjeringa av forlovinga, 19. mars 1968. Foto: Scanpix

Han og dronning Sonja måtte halde forlovinga hemmeleg då det på den tida var uhøyrt at ein kongeleg skulle gifte seg med ein som ikkje hadde blått blod. Men han gav seg ikkje og fekk prinsessa til slutt.

Ikkje minst er han kongen som alltid har kjempa for dei svake i samfunnet, og gått i bresjen for eit inkluderande og ope samfunn.

Dokumentarserien ønsker å kaste ljos på dette gjennom folks opplevingar med han – frå han var ung og heilt fram til i dag.

– Vi søker etter folk frå heile landet, i alle aldrar og bakgrunn. Ingen historier er for småe, for store, eller for rare, understrekar ho.

Har du eller nokon du kjenner treft kong Harald og har lyst til å fortelje om dette møtet til NRK?