Verdens dyreste gitar

Gitaren Pink Floyd-gitarist David Gilmour brukte på mange av bandets legendariske innspillinger er solgt på auksjon for rekordsummen 35,5 millioner kroner. Gitaren, en sort Fender Stratocaster, kjent som «Black Strat», gir lyd fra seg på blant annet låtene «Money» og «Shine On You Crazy Diamond», skriver NME.