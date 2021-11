Ny rapport: Innvandrarar brukte norske medium for å få koronainformasjon

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

I ei undersøking ønska Medietilsynet å kartleggje korleis mediebruken blant innvandrarar hadde vore under koronapandemien.

Her fann dei mellom anna ut at det er dei etablerte norske mediehusa som NRK, VG og TV 2 som har vore dei vanlegaste kjeldene til informasjon for denne gruppa under pandemien.

– Sjølv om utvalet ikkje er representativt, kan det vere ein god peikepinn på korleis norske medium har nådd ut med informasjon om koronaviruset, seier leiar i Medietilsynet Mari Velsand.

Mediebruk blant innvandrarar under pandemien Ekspandér faktaboks I undersøkinga, som blei gjort av Rambøll Management Consulting, på oppdrag frå Medietilsynet, intervjua dei rundt 60 innvandrarar om deira forhold til nyheitsmedia under pandemien. Her er nokre av hovudfunna. Nesten alle har høg tillit til norske medium, det er òg den vanlegaste forma for mediebruk blant informantane, sjølv om over halvparten av dei har utfordringar med norsk språk.

Dei aller fleste stoler òg meir på norske medium enn nyheitsmedium i heimlandet.

Fleirtalet av utvalet brukte smarttelefon som hovudkjelde for å lese nyheiter, og brukte sosiale medium og nettavis aktivt.

Ein annan viktig kjelde for informasjon er norske autoritetspersonar i informantanes liv, slik som ein lærar eller sjef.

Fleire oppgav at språket kunne vere ein barriere for å lese og oppdatere seg på norske nyheiter.

Ein ting fleire kritiserte med norske medium, var eit for lokalt fokus, dei ønskt meir internasjonale nyheiter.

GI PEIKEPINN: Undersøkinga skal gi ein peikepinn i korleis norsk media har nådd ut til innvandrarar under pandemien.

Språket har vore ei utfordring

Sjølv om fleirtalet av deltakarane bruker norske nyheitsmedium aktivt i kvardagen, trakk fleire fram språket som ei utfordring for å få med seg ny informasjon om koronaviruset.

– Fleire har ønskt at språket skal bli enklare slik at informasjonen kan vere meir tilgjengeleg, seier Velsand

Ho påpeiker at det er viktig at ein når ut til alle med informasjon, spesielt når det gjeld informasjon knytt til saker som koronaviruset.

– Når det er snakk om liv og helse, slik det var under pandemien, er det viktig at ein kan forstå kva som blir formidla.

TILLIT: Legen Wasim Zahid, var ein fleire trakk fram som ein viktig kjelde til informasjon. Foto: Anniken Eidem / NRK

Har hatt tillit til enkeltpersonar

I undersøkinga var det òg fleire av dei intervjua som trakk fram legen Wasim Zahid som ein viktig kjelde til informasjon om koronaviruset.

Han har gjennom pandemien lasta opp fleire videoar på sin YouTube-kanal, kor han snakkar om korona, vaksinar og andre ting som omhandlar pandemien.

– For meg er det hyggeleg å høyre at det eg har prøvd på, nemleg å nå ut til folk med informasjon, har lykkast.

Han trur årsaka til at han kan ha vore ei viktig kjelde handlar om representasjon av minoritetar i media.

– Vi menneska kan vere litt sånn at om vi skal ha tillit til nokon, så er vi nøydde til å kjenne oss igjen i den personen som formidlar. Eg trur det er viktig at media også reflekterer det mangfaldet som er i befolkninga.

Han blir oppmuntra av at det i undersøkinga kjem fram at eit fleirtal av innvandrarane brukte norske medium for å få informasjon om koronaviruset.

– Samstundes ser vi at mange òg oppsøker informasjon frå nyheitskanalar frå heimlanda sine, det kan vere uheldig for pandemien kan vere i ulike fasar på ulike stader, og det kan vere ulike reglar og råd og gjeld i heimlanda, enn i Noreg.