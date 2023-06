Ny rapport: Det verste året for kunstnerisk ytringsfrihet noensinne

– Demokratiet er på vikende front i hele verden, sier Sverre Pedersen, styreleder i Freemuse, som har utarbeidet rapporten.

Freemuse har overvåket og dokumentert brudd på kunstnerisk ytringsfrihet i 25 år.

Pedersen er klar på at situasjonen for kunstnerisk ytringsfrihet har blitt verre siden 2021.

En hovedårsak er økningen i autoritære regimer de siste ti årene.

Hva er Freemuse? Ekspander/minimer faktaboks Freemuse er en uavhengig internasjonal organisasjon som jobber for kunstneres ytringsfrihet. Organisasjonen har rådgivende status overfor FN og UNESCO. Hver år gir de ut rapporten «The State of Artistic Freedom». Hovedkontoret ligger i Danmark og organisasjonen har avdelinger i syv land, inkludert i Norge. Styreleder er Sverre Pedersen.

Omtrent 70 prosent av verdens befolkning lever i diktaturer. Det tilsvarer 5,4 milliarder mennesker, og trenden er økende.

– Det er nå et kritisk nivå. Hvis Modi vinner presidentkampen i India til neste år, er vi 10 prosent som lever i demokratier, påpeker Pedersen.

Hyppigere bruk av dødsdom

Ifølge Pedersen har også bruken av dødsdom har endret seg.

– Vi ser at myndighetene i økende grad bruker dødsstraff som den mest ultimate formen for sensur, sier Pedersen.

Det er ikke i alle tilfeller at dødsdommen faktisk blir utført, men Freemuse ser at bruken av dødsdom har gått opp.

– Det er et skritt opp i totalitet. Det brukes for å vise befolkningen at 'ikke kødd med oss og gjør dere det, så dreper vi dere', fortsetter han.

Freemuse-rapporten tar for seg sentrale hendelser i 10 land som illustrerer det økende presset på kunstnerisk ytringsfrihet.

Kina

Cuba

Egypt

Iran

Myanmar

Nigeria

Russland

Thailand

Tyrkia

Ukraina

Forfulgte kunstnere i Iran og Russland

I Iran ble mer enn 100 kunstnere fengslet i forbindelse med de landsomfattende protestene mot det autoritære presteregimet.

Syv av kunstnerne har fått dødsdom.

Også i Russland økte antallet forfulgte, sensurerte og truede kunstnere i fjor.

– Gjennom det siste tiåret har mange kunstnere i Russland blitt straffet for å kaste lys over sensitive spørsmål som LHBTQ+-personers rettigheter, sier Pedersen.

Flere russiske kunstnere som har ytret antikrigs-holdninger har også blitt arrestert eller tvunget på flukt.

– Mange av dem har blitt stemplet som «ekstremister» for kritikk av Putin-regimet, fortsetter Pedersen.

Rapporten forteller også om en ukrainsk offiser som ble drept i russisk-okkuperte Kherson etter at han nektet å delta under en konsert organisert av russiske okkupanter.

Ber Norge om hjelp

FNs spesialrapportør for kulturelle rettigheter, Alexandra Xanthaki, mener at nordiske land har et spesielt ansvar, nettopp fordi kunstnere i disse landene har en høy grad av frihet.

– Jeg er her for å lytte, men også for å be Norge om å fungere som mellomledd overfor stater som vedvarende fortsetter med å krenke kunstneres rettigheter, sier Xanthaki til NRK.

FNs spesialrapportør for kulturelle rettigheter Alexandra Xanthaki

Hun mener det er viktig å få en konstruktiv dialog med land der kunstnere har liten frihet, og la dem forstå at det vil få konsekvenser dersom kunstnernes frihet ikke respekteres.

– Kunstnere dør, kunstnere fengsles, og krenkelser hindrer kvinnelige kunstnere i å utøve sider av sin identitet, sier Xanthaki.

Kommer med anbefalinger

I 2021 ble 38 kunstnere i 12 land ble drept. Det er kun de rapporterte tilfellene.

Freemuse har valgt å ikke gå ut med tall i år, men Pedersen sier det var flere kunstnere som ble drept i 2022.

Heller enn en liste med tall, har Freemuse i år valgt å gå i dybden av ulike konflikter.

I tillegg kommer Freemuse med en liste på 39 anbefalinger til ytringsfrihetsforkjempere verden over.

Åtte av dem er rettet mot statsledere.

Freemuse sine anbefalinger til statsledere Ekspander/minimer faktaboks ...sikre kunstnerisk ytringsfrihet og tilgang til kulturelle rettigheter uten diskriminering. Dette prinsippet må tas inn i alle deler av landets lovgivning og politikkutforming. ...avskaffe dødsstraff og annen lovgivning som begrenser kunstnerisk ytringsfrihet på noe vis ...må sørge for at nasjonal lovgivning stemmer overens med internasjonale menneskerettigheter og nasjonale bestemmelser om kunstnerisk ytringsfrihet ...avskaffe alle former for sensurmekanisme ...sikre at kunstnerorganisasjoner og andre profesjonelle organisasjoner oppfordres til å innføre menneskerettighetsprinsipper i alle ledd av virksomheten sin ...sikre at myndighetspersoner og andre sivile og profesjonelle aktører som blir utsatt for hatkriminalitet og voldelige handlinger får mulighet til at saken etterforskes i tråd med internasjonale standarder ...bør unngå kriminalisering av ytringer og kun bruke lovgivning i tilfeller der ytringer bryter med ytringsfriheten ...bør sikre umiddelbar løslatelse av alle kunstnere som soner ulovlige fengselsdommer, og frafalle alle siktelser som er gjort mot dem på ulovlig grunnlag

– Viktigheten av å kjempe for demokrati og menneskerettigheter er viktigere enn noensinne, sier Pedersen.

Rapporten overrekkes til kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) under Kulturytring i Drammen i dag.

På spørsmål om hva vi i Norge kan gjøre for å snu den trenden som skjer internasjonalt sier ministeren at Norge er en sterk stemme for respekt for grunnleggende menneskerettigheter i utenriks- og utviklingspolitikken.

– Det handler også om kunstneres rett til å ytre seg fritt, og det er noe vi tar opp i vår dialog med andre stater, også multilateralt, for eksempel i FN-systemet, sier Trettebergstuen til NRK.

Hun legger til at Norge også finansierer ulike organisasjoner og samarbeidsnetter som handler om å ta vare på kunstnere.