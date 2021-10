Ny Knausgård-bok er inspirert av «Twin Peaks»

Karl Ove Knausgård kommer med en ny bok på fredag, «Ulvene fra evighetens skog».

I den anledning har han tatt turen fra London, hvor han bor, for å delta på et arrangement på Universitetet i Oslo og signere noen bøker.

– Jeg vet faktisk ikke helt når jeg var i Norge sist, sier forfatter Karl Ove Knausgård.

I håp om å få en uttalelse om at Norge er et lite pottit-land, eller noe i den duren, forsøker jeg å grave i hvorfor den verdenskjente forfatteren ikke har vært i hjemlandet på lenge.

Det viser seg å ha med en verdensomspennende pandemi å gjøre.

Inspirert av «Twin Peaks»

Den nye boka er forløperen til «Morgenstjernen» som kom ut i fjor. Knausgård forteller at han allerede er i gang med den tredje boka i serien.

Bøkene er fiksjon og skiller seg derfor fra «Min kamp-serien» som ga Knausgård hans internasjonale gjennombrudd.

Boka er delt opp i flere deler. Vi møter både 20-åringen Syvert fra Sørlandet, en russisk biolog som heter Alevtina og hennes venn Vasilisa som jobber med en bok om et særegent og gammel trekk ved den russiske kulturen:

Troen og håpet om evig liv.

I en realistisk verden begynner det å skje mystiske ting som utfordrer oppfatningen av hva som egentlig er virkelig.

– Jeg er nok inspirert av Twin Peaks. Jeg har ikke tenkt på det før, men den gjorde et utrolig inntrykk på meg. Der var det noe mystisk som hendte i et realistisk univers, sier Knausgård.

I TV-serien «Twin Peaks» virker ting normalt på overflaten, men mystiske ting begynner å skje. Foto: Scanpix

Tidligere har han skrevet veldig realistiske bøker. Om seg selv, det nære og hverdagslige.

– Jeg må gjøre noe annet og jeg vil gjøre noe annet. Dette er bevegelse inn i noe annet.

Knausgård sier han liker friheten som kommer med å skrive fiksjon. Han syntes det er deilig å kunne å inn og ut av hva som er mulig i virkeligheten.

«Morgenstjernen», «Ulvene fra evighetens skog» og boka han jobber med nå handler om nettopp det: Hva er virkelig?

– Vi lever i et bilde av verden. Det bilde har ikke alltid vært sånn og det kommer ikke alltid til å være sånn. Jeg er interessert i hva virkeligheten egentlig er for noe.

Leser ikke anmeldelser

Tilbake i virkeligheten lurer jeg på hvordan han, som har oppnådd stjernestatus som forfatter, forholder seg til anmeldelser av bøkene sine.

«Morgenstjernen» som var første bok i denne serien fikk strålende kritikk i Norge. Da boka kom ut på engelsk i høst fikk den også strålende kritikk i USA.

The New York Times kalte til og med Knausgård en av våre største nålevende forfattere.

Knausgård sine bøker har hatt stor suksess også i utlandet. Her er han på en boklansering i New York. Foto: Jon Gelius

I Storbritannia ble gikk det ikke like bra. I den kjente avisa The Guardian fikk Knausgård slakt.

Kritikerne er med andre ord ikke enige om hvorvidt stjerneforfatterens fiksjonsprosjekt er vellykket.

– Jeg er så lur at jeg har sluttet å lese kritikk, sier Knausgård.

Han innrømmer likevel at han har fått med seg The Guardian sin dårlige anmeldelse av hans forrige bok selv om han unngikk engelske og amerikanske aviser da boka ble gitt ut der.

– Da kan jeg lese norske aviser tenkte jeg. En dag hadde Dagbladet et stort bilde av meg, under stod det «katastrofe». De skrev om kritikken fra The Guardian.

Knausgård forteller at det å lese anmeldelser tar både tid og krefter. Han mener også det er meningsløst å pøse ut krefter på at noen ikke liker det man gjør.

– Det var kanskje også litt feigt å ikke lese den dårlige anmeldelsen, skyter han inn.