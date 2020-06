Ny generasjon spillkonsoller på vei: – Den kommer til å bli dyr

Sony presenterte torsdag kveld den nye generasjonen PlayStation. Sju år etter at forgjengeren kom i butikk.

Presentasjonsvideoen Sony har lagt ut på YouTube er sett nær 16 millioner ganger på et par døgn.

Den har ennå ikke fått sikker lanseringsdato eller endelig pris. Likevel er det ventet at den neste generasjonen spillkonsoler fra både Playstation og Xbox kommer i butikk mot slutten av året.

Ingen har heller testet maskinen, siden verdens største spillmesse E3 ble avlyst på grunn av koronapandemien.

Rune Fjeld Olsen, spillanmelder i NRK, forklarer at nye konsoller er merkedager i spillutvikling. Foto: Privat

Nye konsoller skaper interesse hos mange, fordi det representerer et hopp i kvalitet, forklarer NRKs spillanmelder, Rune Fjeld Olsen.

– Dette er sånne merkedager i spillenes utvikling som skaper interesse og engasjement, sier han.

– Den kommer til å bli dyr

Komplett.no har åpnet opp for forhåndssalg. Det har økt med 60 prosent sammenliknet med forsalget av forgjengeren Playstation 4, ifølge kommunikasjonssjef Kristin Hovland.

– Interessen for Playstation 5 har vært formidabel, men vi har opplevd en økende interesse og stort trykk fra kunder på alt innen konsoll den siste tiden, legger hun til.

De har satt en midlertidig pris på 9990 kroner for konsollen. Hovland skriver at de ikke vet hva den endelige prisen vil bli.

Kristin Hovland, kommunikasjonssjef i Komplett.no, sier de har hatt formidabel interesse for forhåndssalget av Playstation 5. Foto: Morten Rakk / Komplett.no

– Vi har valgt å sette denne prisen med forbehold om endring. Det er godt mulig den endelige prisen blir lavere, og vi tror ikke den blir høyere, men vi kan ikke si noe med 100 prosent sikkerhet.

– Vil folk gå mann av huse for å sikre seg denne?

– Det er et godt spørsmål, fordi denne og den nye Xboxen kommer til å bli dyr. Veldig dyr, slår spillanmelder Olsen fast.

Det handler om komponentene som er brukt, og koronapandemien som har påvirket både produksjon og dollarkurs. Olsen gjetter at prisen vil ligge mellom 6000 og 7000 kroner.

– Min spådom er at de veldig interesserte kommer til å kaste seg over den, men at den store utbredelsen kommer først når prisen settes ned etter et halvt år til ett år.

Utseende som gjør den mer synlig

Sony går en ny vei når det gjelder utseendet viser presentasjonsvideoen at konsollen bli hvit, med rundere kanter. Du kan heller ikke plassere noe oppå konsollen, på den måten må den stå for seg selv.

– Det er et smart grep som gjør den synlig i mange hjem, sier Olsen.

De tidligere variantene har vært sorte, med rettere kanter og ifølge spillanmelder Olsen barskere i utseendet.

– Da kommuniserer de mer at spill er for alle, mener han.

Blant kommentarene på YouTube går flere på designet til konsollen.

«Designet er sjokkerende», skriver en.

«Dette var vakkert», skriver en annen.

Det ble også presentert en rekke spill som kommer til konsollen. Olsen har selv allerede forhåndsbestilt sin konsoll, og ser frem til å prøve den.

Samtidig understreker han at det er spillene som er viktigst når den nye generasjonen konsoller fra både Playstaiton og Xbox kommer på markedet.

– Begge kommer til å ha fantastiske spill, avslutter han.