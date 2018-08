Ny forskning avslører hva som får kvinner til å ta sexy selfier

Mer Veronica Mars

Etter et opphold på elleve år er en fortsettelse av den kultforklarte TV-serien «Veronica Mars» på gang, melder Variety. Ifølge kilder filmmagasinet har vært i kontakt med, arbeider TV-tjenesten Hulu med å gjenopplive serien. På tegnebrettet ligger ti nye episoder, og Kristen Bell sies å være klar for å gyve løs på tittelrollen som ung privatdetektiv igjen. TV-serien ble kansellert i 2007, men fansen sørget og i 2013 samlet serieskaper Rob Thomas inn 2 millioner dollar på 10 timer via Kickstarter for å lage en helaftens spillefilm om Veronica Mars (NTB).