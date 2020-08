Ny filmavtale kan revolusjonere kinomarkedet

Om du foretrekker å se nye filmer hjemme i stua i stedet for på kino, må du vanligvis vente i opp til 90 dager. Men den amerikanske giganten Universal studios er i ferd med å inngå en avtale med verdens største kinokjede AMC Theatres som gjør det mulig å leie filmene digitalt bare 17 dager etter kinopremieren.

Variety skriver at leieprisen vil være 200 kroner for å se filmen hjemme i stua 17 dager etter kinopremieren – fire ganger mer enn det vanligvis koster.

– Hvis publikum er villige til å betale for å se film tidlig i samme størrelsesorden som man gjør på kino – da kan man kombinere kino og on-demand-markedet, sier produsent Maria Ekerhovd i Mer film. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Maria Ekerhovd, som er produsent i Mer film, mener at film- og kinobransjen i Norge trolig vil bli påvirket av avtalen på sikt. Hun tror også at det kan være positivt.

– Vi ønsker jo at publikum skal få tilgang til filmene våre, og at de er villige til å betale. Om en kan få en måte å selge film på som fungerer – i tillegg til kino – vil det være fantastisk, sier hun.

– Ingen god forretningsmodell

Mellom 65 og 70 prosent av inntektene til norske filmer kommer fra kinovisninger. Administrerende direktør i bransjeorganisasjonen Film og Kino, Guttorm Petterson, er overrasket over avtalen fra USA, og er ikke positiv til den.



– Jeg tror ikke det er en god forretningsmodell, spesielt ikke i Norge, der norske filmer er avhengig av kinoinntektene. De vil reduseres kraftig om en skal ha et vindu på bare 17 dager med kinovisning.

Guttorm Petterson i bransjeorganisasjonen Film & Kino tror ikke det norske kinomarkedet vil få en lignende avtale som den mellom filmstudioet Columbia og kinokjeden AMC Theatres. Foto: Hanna Huglen Revheim



Men han er ikke bekymret for at avtalen skal ramme det norske markedet, selv om AMC Theatres eier blant annet den norske kinokjeden Odeon.





– Dette er mellom et av de store studioene og én kinokjede i USA. For det første vil den i utgangspunktet bli begrensa bare til USA, og jeg tror ingen av de andre studioene vil gå inn på en tilsvarende avtale, slik at den skal spre seg til andre land.

– Markedene kan kombineres

Ekerhovd tror likevel at avtalen på sikt vil påvirke Norge også.

– AMC er verdens største kinokjede, og de andre aktørene vil bli presset til å følge opp på en eller annen måte. Det blir interessant å se hvordan dette blir i praksis. Filmene som blir tilgjengelig for leie kort tid etter premieren vil koste like mye som to kinobilletter. Hvis publikum er villige til å betale for å se film tidlig i samme størrelsesorden som man gjør på kino – da kan man kombinere kino og on-demand-markedet.

Samtidig er hun klar på at det her og nå er kinoene som er viktigst for norsk filmbransje.

– I dag stammer nesten alle inntektene for norske filmer fra kino. Dette er den viktigste samarbeidspartneren for å få vist og tjent penger på film. Dersom kino svekkes uten at publikum er villige til å betale det samme for å se filmen digitalt kan det få veldig negative konsekvenser for filmbransjen.