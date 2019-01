Ny film om Kleopatra splittar nettet

Historia om Kleopatra har vore filmatisert fleire gongar. Den best kjente filmen er kanskje «Cleopatra» frå 1963 med Elizabeth Taylor i hovudrolla. Filmen var ein av dei dyraste som var laga på den tida, og fekk fire Oscar-prisar.

No ønsker Sony å lage ein ny film, og ifølgje rykta står valet mellom Angelina Jolie og Lady Gaga. Ein Sony-tilsett seier til Daily Star at dei ønsker seg ein film med ein meir moderne vri.

– «Cleopatra» var i si tid eit storslått historisk drama, men den nye filmen skal bli ein blodig politisk thriller frå eit feministisk perspektiv.

Jolie var også aktuell for rolla allereie i 2010. Då var det «Avatar»-regissør James Cameron som skulle regissere ein film i 3D. Men då blei prosjektet lagt på is.

Tett konkurranse

Angelina Jolie har dei siste åra brukt mest tid bak kamera. I tillegg har ho vore spesialutsending for FNs høgkommisær for flyktningar. Men dersom ho ønsker å kome tilbake som skodespelar, meiner mange at rolla som Kleopatra kan vere ein god plass å starte.

Og sidan ho allereie har vore inne i prosjektet tidlegare, blir ho rekna som ein favoritt.

Men samtidig er det mange som er imponert over innsatsen til Lady Gaga i nyinnspelinga av «A Star Is Born». Filmen vann nyleg ein Golden Globe, og er også spådd å få fleire Oscar-nominasjonar.

Lady Gaga-fans ser gjerne at ho blir den nye Kleopatra.

Protestar

Men det at det nok ein gong er to kvite kvinner som kjempar om den gjeve rolla, har fått mange til å reagere. Sjølv om Kleopatra skal ha hatt greske aner, gjorde arkeologar funn i 2009 som kan tyde på at mora hennar var afrikansk, skriv BBC.

På nettet blir det no samla underskrifter for å protestere. Der over 3.800 skrive under så langt.

På sosiale medium har fleire også skrive at ei synest at det er ein dårleg idé å ha ei kvit kvinne i rolla. I staden foreslår dei artistar som Beyoncé og Rihanna som alternativ til rolla.

Også den transkjønna skodespelaren Laverne Cox, blant anna kjent frå Netflix-serien «Orange Is the New Black», kastar seg inn i diskusjonen ved å vise til at den svarte sopranen Leontyne Price spelte Kleopatra på Metropolitan Opera i 1966.

Ifølgje Daily Star er Sony veldig usikker på kven som skal få rolla. Rykta seier at det kan bli audition, og det er veldig uvanleg for ei så stor rolle.