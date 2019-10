Ny bok hevder å avkrefte romanseryktene rundt kronprinsesse Märtha og Roosevelt

Hun kom til Norge som svensk prinsesse og kronprins Olavs forlovede. Hun ble mor til kong Harald V, og under annen verdenskrig trådte hun inn på verdensscenen som en nær venn av den amerikanske president Franklin D Roosevelt. For første gang har Slottet i Oslo åpnet sine samlinger og gitt tilgang til kronprinsesse Märthas egne, private filmopptak og fotografier, brev og gjenstander. Dette kaster et helt nytt lys over kronprinsesse Märthas innsats og henter fram historien om kronprinsessen som døde allerede i 1954 og som aldri ble dronning av Norge. Kronprinsesse Märtha hadde stor betydning ikke bare for Norges historie, men også for den amerikanske presidenten under de vanskelige krigsårene. Du trenger javascript for å se video.