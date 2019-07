Ny bildeapp ble så populær at den krasjet

Er du interessert i å finne ut hvordan du ville sett ut gjennom Leonardo da Vincis øyne?

Et nytt bildeverktøy har nå blitt populært, kun en uke etter at den russiske bildeappen FaceApp skapte en «eldrebølge» i sosiale medier.

Den nye nettsiden «Ai Portraits» ble faktisk en hit så fort at hele systemet krasjet.

Bildeverktøyet bruker kunstig intelligens (AI) for å gjøre om bilder til et gammelt maleri. Det er forskere innen kunstig intelligens på instituttet ved MIT i Massachusetts som står bak nettsiden.

Teknologien fungerer ved at den «ser på eksempler og prøver å etterligne dem», og baseres på en datamengde på 45.000 gamle malerier.

RENESSANSE: Den kunstige intelligensen trekker inn spesifikke kjennetegn for gamle malerier fra renessansen og 1500-tallet. Foto: Tekpop / AI Portraits

Bare begynnelsen

Diana Badi, som driver teknologibloggen Poptek, mener at denne type kunstig intelligens kun er en forsmak på det samfunnet har i vente.

– Dette er bare begynnelsen, og en lek som tar av slik FaceApp gjorde. Om noen år vil slik teknologi være overalt, uten at vi tenker på det, sier hun.

Badi forklarer at man her har trent opp den kunstige intelligensen til å ta valgene for bildet.

– Det er bare den som bestemmer hva resultatet blir. Forskerne aner ikke hvordan bildene vil se ut, sier hun.

Spesielt interessant synes Badi det er hvordan AI-en tilpasser bildene etter datagrunnlaget den er trent på.

– Den fjerner for eksempel smil da datagrunnlaget den er trent på inneholder få, eller ingen portretter der folk smiler, forteller hun.

INGEN SMIL: Smil fjernes fra bildene man legger inn på nettsiden, ettersom folk gjerne ikke smilte da de ble portrettert i malerier. Foto: AI Portraits

Viser hva teknologi kan gjøre

Arild Brandrud Næss, førsteamanuensis ved NTNU og ekspert på kunstig intelligens, forteller at den nye appen er et eksempel på hva man kan få til med denne typen teknologi.

– Det sier noe om den kunstige intelligensen at teknologien klarer å ta en bildestil og sette det inn i et foto, sier han og legger til:

– Men dette er ikke noe nytt, man startet med apper som kan endre bildestil for kanskje tre-fire år siden.

Næss forteller at teknologien bak såkalte «nevrale nettverk», som forsøker å simulere hvordan hjernen virker, kom allerede på 40–50-tallet, men at disse nettverkene lenge var relativt små.

– Først på 2000-tallet fant man nye måter å få veldig mye større nettverk til å fungere. Sammen med at datakraften ble sterkere, ga dette oss det vi kaller «dype nevrale nettverk», sier han.

Det er disse dype nevrale nettverkene som er bakgrunnen for bildeappene som for tiden er i vinden.

– Bildeapper som disse viser hva nettverket faktisk er i stand til å lære, sier Næss.

Svakhet ved kunstig intelligens

Selv om bildeforandringen er mest underholdende, mener Badi at den også viser en av de største svakhetene ved kunstig intelligens i dag.

– Når man for eksempel tester AI i rettssystemet i USA for å kunne forutsi sannsynligheten for at siktede i mindre alvorlige saker vil begå nye lovbrudd, ser man etter hvert at resultatene man får er veldig rasistiske, sier hun.

Badi forklarer at AI-en ser på tidligere tilfeller som ligger i datagrunnlaget.

– Det stemmer overens med dataene som disse antakelsene baserer seg på, men strider samtidig veldig med både menneskelig og juridisk oppfatning om individuell og rettferdig behandling, sier hun.

Bekymret for personvern

Appen Faceapp skapte mye skepsis rundt sin personvernpolitikk og for å ha blitt utviklet i Russland.

Forskerne bak Ai Portraits mener derimot at denne siden fungerer annerledes.

– Bildet ditt sendes til en IBM-server i USA, behandles der kun med formålet å skape et renessanseportrett basert på bildets piksel-informasjon, og slettes deretter umiddelbart, opplyser appens retningslinjer for personvern.