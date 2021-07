– Det er en ganske morsom app for å kunne legge ut bilder av andre, sier Iben Kallum. Hun bruker den nye plattformen for å dele bilder av venner.

– Det er en app man kan bruke uten å måtte bry seg så veldig mye om hva som blir lagt ut, forteller Iben.

Poparazzi: Ny mobilapp.

Og sammenlikner den med Instagram.

– På Instagram vil man helst se veldig bra ut, men med denne appen kan man legge ut mer randomme bilder.

Bilete frå Iben Kallum sin Poparazzi. Foto: Skjermdump fra poparazzi

Skaperen av appen ønsker å utfordre selfiekulturen og skal utfordre bildedelingstjenster som Instagram. Den siste måneden var Poparazzi en av de appene som flest unge lastet ned i Norge. Tenåringen har vært aktiv på Poparazzi siden appen kom for få måneder siden.

– Jeg pleier å spørre først om jeg kan få legge ut av dem slik at jeg vet at de liker bildet eller vet hva de tenker om det.

Iben legger ofte ut bilder av vennene sine, men har flere ganger opplevd at folk har lagt ut stygge bilder av henne.

– Men da kan jeg ganske lett slette dem.

– Men hvis jeg ikke er på telefonen akkurat da, så går det veldig kort tid før veldig mange har sett bildet.

Mener appen er utrolig problematisk

Datatilsynet har fått inn flere tips om appen. De er bekymret for måten appen fungerer.

– Dette er utrolig problematisk - både fordi det er usikkert om tjenesten operer lovlig, men også fordi man som tommelfingerregel ikke skal legge ut bilder av andre uten samtykke, sier seksjonssjef i Datatilsynet Tobias Judin.

– Det kan være ulovlig.

De er skeptiske til at appen tillater at man kan dele personopplysninger om andre mennesker.

– I noen tilfeller kan man for eksempel motta erstatningskrav hvis man krenker andre på den måten.

Og legger til at man også deler kontaktlisten sin med Poparazzi-appen, slik vet den identiteten til de man tagger i bildene.

Tobias Judin i Datatilsynet. Foto: Ilja C. Hendel

Men Judin skjønner at appen kanskje kan være morsom noen ganger, men det er hvis de som tagges er med på leken.

Datatilsynet har fått inn tips der de som har vært tagget ikke har vært med på leken.

– De har oppdaget at andre som har lagt ut bilde av dem på denne appen ikke har syntes det var så veldig gøy.

Kan utestenge folk fra leken

Journalist i NRK Beta,Martin Gundersen forteller at en annen ulempe med appen er at når andre skal legge ut bilder av venner, kan det føre til utestengelse.

– Ulempen med det er at man kanskje mister litt mer kontrollen, men også at man må være populær eller litt i sentrum for å få bilder av deg lagt ut.

Martin Gundersen er journalist i NRK Beta. Foto: Emily Louisa Millan Eide / NRK

NRK har ikke lykkes med å komme i kontakt med Poparazzi.