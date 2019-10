– Jeg klyper meg i armen og tenker, er dette kødd? Det er menn som har fotografert kvinner, det er menn som ser og det er kvinner som blir sett. Jeg møter det med vantro.

Det sier NRKs kunstanmelder Mona Pahle Bjerke.

Hun reagerer sterkt på galleri Finearts nyeste utstilling «Nudes» som åpnet i går.

Utstillingen består av 91 fotografier i stort format, med bilder av nakne kvinner hovedsakelig i sort-hvitt. Alle de åtte fotografene som står bak bildene i utstillingen er menn.

Ifølge galleriet selv er utstillingen en enestående samling fotografier av noen av verdens aller vakreste kvinner.

Verdens aller vakreste kvinner

Mona Pahle Bjerke er kritisk til hvordan kvinnen blir fremstilt i utstillingen. Foto: Werner Anderson

Bjerke mener imidlertid «Nudes» viser noe helt annet. Hun mener utstillingen viser hyperestetiske, poserende, nesten litt mykpornografiske fotografier av sylslanke modeller, der kvinnen er fremstilt som et seksualobjekt.

–Det er ingenting ved disse bildene som utfordrer vårt konvensjonelle blikk på kjønn og kropp. Tvert imot representerer de en sementering av en forestilling om at kvinnekroppen er et skinnende ubrutt og velpleiet skall, uten noen hakk eller sår i den polerte overflaten, sier hun og legger til:

– Det fremstår utelukkende som en presentasjon av deilige damer. Det er ikke en eneste «normal kropp» her. Det er ikke en eneste med litt kjøtt på beina, eller som har noen arr eller strekkmerker. Det er kun skinnmagre modeller med struttende pupper.

En hyllest til kvinnen

Morten Qvale er kurator og en av fotografene bak utstillingen ved galleriet. Han er uenig i kritikken til Bjerke.

– En kvinne er en seksuell person, det er en mann også, en seksuell person for en kvinne. Dette er naturlig. Dette er en utstilling som er veldig vakker, og det er ingen bilder her som er veldig provoserende, men om det skulle være pirrende for mange så er det veldig hyggelig synes jeg.

Qvale beskriver utstillingen som en hyllest til kvinnen og omtaler kvinnekroppen som noe av det vakreste som er skapt på denne jorda.

Omtrent alle kvinnene i denne utstillingen er nakne. Det får flere til å reagere. Bildet er fotografert av Sante D'Orazio. Foto: FAKSIMILE/GALLERI FINEART

– Kunstverden har vært slik i mange tusen år. Man lagde statuer av både menn og kvinner som var nakne, de største malerne som Leonardo DaVinci, Rembrandt, Modegliani har malt kvinner i lang tid, og det er fotografert nakne kvinner allerede siden kameraet ble oppfunnet. Det er hud, det er kraft, det er vakre former slik ser jeg det, sier han.

Ifølge Qvale er disse bildene tatt av profesjonelle fotografer og estetisk vakre, som er fine å ha på veggen. Akkurat på dette punktet får han støtte fra fotograf Morten Krogvold som sier til NRK at bildene er godt utført.

Han finner imidlertid ingen originalitet i bildene og mener de kunne passet inn i et avansert herremagasin.

– Hvor er spenningen, den lekne eller spennende utstrålingen?, sier han.

Morten Krogvold sier han blir totalt uberørt og at bildene er glemt sekunder etter de er betraktet. Foto: Trond Andersen

Utdatert

Bjerke reagerer sterkt på at denne utstillingen er ment å være en hyllest til kvinnen og kaller dette et håpløst argument.

– Det virker som om de som har skapt denne utstillingen har vært isolert under jorda og ikke fulgt med i noen debatter. Det er så overraskende ureflektert, sier hun.

Hun får støtte av Dagsavisens kunstkritiker Lars Elton, som mener at denne utstillingen er så politisk ukorrekt at man skulle tro at dem som har organisert den lever i en annen tid.

– «Nudes» er først og fremst deprimerende på likestillingens vegne. Den presenterer et ensidig syn på kvinner, som representerer en tolkning vi burde lagt bak oss for flere år siden, sier han til NRK og legger til:

– Den demonstrerer dårlig dømmekraft, og er en utstilling som ikke har skjønt at politisk likestilling har vært et tema i femti år. Men i tidens rådende, politiske klima er det rom for å være politisk ukorrekt og tøye strikken.