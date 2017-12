Marta Norheims tre utvalgte bøker:

I år har Marta Norheim valgt bøker om tragiske skjebner i en usikker tid, der bearbeidelse av opplevelser og selvrefleksjon står sterkt.

1. «Nord»

FORFATTER: Merethe Lindstrøm

Finnes det et hjem vi kan gå til for å lindre smerte? Den unge gutten i Merethe Lindstrøms «Nord» er på flukt fra en anonym krig som mest sannsynlig er den andre verdenskrigen. Han har ingen klar forestilling om hvor han skal. Alt han har, er et kompass som han følger slavisk mot nord. Han plages av vonde minner fra mobbing, fangetilværelsen og krigen. Boken skriver seg inn i en lang tradisjon med bøker om krigenes grusomhet og absurditet, et tema som er like aktuell nå som før.

Marta skriver: «Når alt som før var fast, blir flytande, kven er du då? Når heimen din er borte og namnet ditt er gløymt og du vandrar som ein lasaron gjennom eit krigsramma landskap, kven bryr seg om deg då? Nei nettopp, ikkje særleg mange. Hovudpersonen fell utanfor kategoriane og bør helst vere usynleg og utan behov. «Nord» er ein liten roman som får oss til å sjå det velkjente med nye auge. Det er slikt romanar er til for.» Les hele anmeldelsen her

2. «Byens spor»

FORFATTER: Lars Saabye Christensen

Dette er den første boka i den nye trilogien til Lars Saabye Christensen. Oppvekstromanens handling utspiller seg nok en gang på Oslos beste vestkant, men denne gangen flytter vi oss tilbake i tid, til 40-50-tallet. Dette er en tid med nyvunnen velstand hvor optimisme og likhetsidealene står sterkt. Hovedpersonen Jesper er for følsom til å begynne på skolen, så han oppdras av en hjemmeværende mor som bruker all fritiden sin på Røde Kors. Romanen introduserer oss for mang en uforglemmelig bikarakter, og den historiske atmosfæren er å ta og føle på.



Marta skriver: «Dette er ein Saabye Christensen-roman med alt: Oppvekst i Kirkeveien, etterkrigstid, folk som har sine særtrekk og gjerne sine sære trekk, historier om korleis somme folk held ting saman trass alt, slike som damene i Røde Kors, avdeling Fagerborg. Slike som mora til Jesper. Byens spor er eit levande og fengslande portrett av ei gate, ei tid og ei rekkje personar. Jesper, kom tilbake i ein ny roman, eg har lyst til å bli betre kjent med deg!» Les hele anmeldelsen her

3. «Berge»

FORFATTER: Jan Kjærstad

Boka åpner med en makaber hendelse: Arve Stofjeld, en profilert Ap-politiker, blir drept i hytta si. Alle fem familiemedlemmer ligger med strupen skåret over. Dette kan høres ut som starten på en krimhistorie, men fortellingen handler ikke om å løse gåten. Isteden fokuserer boka på subjektive perspektiver til de tre fortellerne: den akterutseilte journalisten Ine Wang, den selvbetvilende dommeren Peter Malm og den uransakelige hovedmistenkte Nicolai Berge. Alle tre kjenner motløsheten i møte med den utfordringen de står overfor: å skildre, å dømme og å vitne.

Marta skriver: «Her handlar det om forteljingar på liv og død, bokstavleg talt. Kven greier å lage den beste og mest overtydande versjonen om mordgåta i Nordmarka? Aktor? Forsvararen? Den store norske folkedomstolen i lenestolar og sofaer i vårt langstrakte land? Fem personar er avretta og det å vinne fram med sin versjon av hendingsforløpet er meir enn leik med ord. Her går etikk, estetikk og sanneleg også kritikk og ikkje minst politikk opp i ei høgare eining.» Les hele anmeldelsen her.

Knut Hoems tre utvalgte bøker:

Knut Hoem ønsker å løfte dikt som sjanger med denne listen av favorittbøkene fra 2017.

1. «Landskap i eksil»

FORFATTER: Bertolt Brecht

Bertolt Brecht er mest kjent for grensesprengende teaterstykker. I «Landskap i eksil» kan du bli kjent med det mangfoldige diktunivesert han har skapt mellom alle skuespillene og reisene sine. Dette utvalget, gjendiktet av Johan Grip, inneholder både barnedikt, sonetter om emigrasjon, skillingsviser, prosadikt og engelske arbeidersanger.

Knut skriver: «Johan Grip kan Brecht på rams, og leser ham annerledes. Det kronologiske utvalget inviterer til spreke, nye tanker rundt forholdet mellom liv og dikt. Helt essensiell i enhver bokhylle. Instruktivt forord med på kjøpet.» Hør Diktafon-podkasten om boka

2. «Edda»

FORFATTER: Jon Fosse

Gikk du glipp av oppsetningen av Fosses «Edda» på Det Norske Teatret? Da kan du lese teksten som stykket er basert på, i bokform. Fosse tar utgangspunkt i flere kjente dikt om norrøne guder og gir historien en personlig form. Det er kanskje verdt å nevne at regissøren Robert Wilson har tatt seg noen friheter med Fosses tekst i teaterversjonen sin. I denne boka kan du lese stykket i sin helhet.

Knut skriver: «Kven er du? Volva? Brage? Odin? Jon Fosse leverer kortversjonen av den eldre Edda med sin vanlege sans for rytme og timing. Passar for dei som skulle ønskje dei ein gong i livet fekk tilbod om ei rolle i eit teaterstykke av Robert Wilson. Kan også egne seg som høgtlesing i juleselskap. Passar også for dei som sit med ei bok i ein krok under juleselskap.» Les Knuts anmeldelse av "Edda" og "Norse Mythology" her

3. «Hatet til poesien»

FORFATTER: Ben Lerner

I «Hatet til poesien» skriver amerikaneren Lerner at han hater dikt. Denne holdningen deler han med det store flertallet. Det paradoksale er at han er mannen bak tre kritikerroste poesisamlinger og en roman. I essayet sitt, oversatt av Thomas Lundbo, grubler han på hvorfor dikt er så lite populært. Kan det hende at poesi er vanskelig å fordøye av samme grunner som gjør denne kunstformen livsviktig?

Knut skriver: «Ben Lerners særegne tankesprang lyser opp verden! Passer for livstrøtte professorer som ikke elsker lenger, og unge svermere som skjønner at livet består av like deler poesi og virkelighet.»

Anne Cathrine Straumes tre utvalgte bøker:

Anne Cathrines bokliste fra i år er en fargerik blanding av sjangre, kulturer og fortellerstemmer.

1. «Levende og døde»

FORFATTER: Han Kang

Sørkoreaneren Han Kang vant Man Booker prize for romanen «The Vegetarian». Den norske utgaven av boka kommer i 2018, men nå er altså Kangs «Levende og døde» blitt oversatt av Vivian Evelina Øverås. Boka skildrer massakren i kjølvannet av et studentopprør i byen Gwangju i 1980. Historien fortelles av et knippe unge personer som forsøker å sette ord på vold, død og maktovergrep.

Anne Cathrine skriver: «Kan man skrive utsøkt om vold og overgrep? I du-form skiller Han Kang ulike personer, en av dem er den 14 år gamle gutten som vokter likene som plasseres i skolens gymsal. En original og dypt bevegende roman om livets hellighet.» Les hele anmeldelsen her

2. «Lenis plassar»

FORFATTER: Øyvind Rimbereid

«Lenis plassar» av Øyvind Rimbereid kan beskrives som en diktsamling eller et fortellende langdikt. Hovedpersonen i boka leter etter den gravide kona si som er sporløst forsvunnet. Ulike landskap skildres og besjeles i denne fortellingen som akkompagneres av et blomsterkor. Med dette verket puster Rimbereid poetisk liv i en vanlig mann i gata-tilværelse.

Anne Cathrine skriver: «Få kan som poeten Rimbereid fange vår tid og omsette den til språk. For ham er det mulig å gi stemme til naturen, til dyr (som hesten Jimmen) og til det søkende mennesket i en tid der alt det sikre er i forandring. Les!» Les hele anmeldelsen her

3. «Identitet»

FORFATTER: Thure Erik Lund

Thure Erik Lunds «Identitet» handler om forfatterskikkelsen Hallandsås som forviser seg selv til bryggerhuset på småbruket sitt. Der sitter han og produserer mengder tekst han ikke ønsker å publisere. Blant tekstene finner vi både kåserier om kritikere og forfatterkollegaer, klimaessays, teorier om verdensbygningen og fortellerens mislykka forsøk på å nå ut til Maria, kona hans.

Anne Cathrine skriver: «En roman som sprenger alle grenser. Lund imponerer med sine storslåtte tanker om tekst, teknologi og tilknytning. Han er ugjennomtrengelig snakkesalig på den ene siden, morsom og vemodig på den andre, i skildringen av arv og miljø og ikke minst kjærlighet. Lunds forfatterskap er et prosjekt man gjør lurt i å følge med på.» Les vår anmeldelse av boka