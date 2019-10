NRKs kanalvert Kristin Johnson er død

Chilensk stjerne avlyser i Oslo

Mon Laferte er en av Latin-Amerikas største alternative rockartister, og var et av toppnavnene under festivalen Oslo World, som åpner neste uke. Nå avlyser hun Europa-turneen og drar hjem til Chile i solidaritet med den dramatiske situasjonen i hjemlandet. Oslo World sier i en pressemelding at de har full forståelse for hennes avgjørelse.