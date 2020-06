Journalistene Annemarte Moland, Even Kjølleberg og Ruben Solvang i NRK avslørte et skjult, mørkt nettverk på Instagram, der hundrevis av norske jenter deler bilder og video av selvskading, selvmordstanker og gjentatte selvmordsforsøk.



Nå har de vunnet den mest prestisjetunge journalistprisen i Europa, nemlig European Press Prize for sitt arbeid med saken som heter «Trigger Warning».

Historien ble publisert i oktober i fjor og åtte av ti avdelinger i barne- og ungdomspsykiatrien har satt i gang nye tiltak etter avsløringene.

De merker Instagramkontoene og innleggene med «TW» eller «Trigger Warning» for å advare følgere om innhold som kan påvirke negativt.

– Dette er et prosjekt som kostet mye for veldig mange som har medvirket. Både jentene som turte å åpne opp om sin hemmelige verden og så nytten av det, men også alle familiene som ble involvert som jo var i stor sorg etter å ha mistet døtrene sine i selvmord. Vi hadde ikke kunnet avdekke alt dette uten dem.

Risikofylt, men modig og sjokkerende

Juryen la vekt på at reportasjen er modig, feministisk og anti-tabubelagt. Jurymedlem Juan Luis Sánchez skriver i avgjørelsen:

– En risikofylt, men modig, og også sjokkerende rapport om selvskading i Norge. Problemet er veldig følsomt, men det bringer fram en enorm mengde skjulte nettverk dedikert til å forverre problemet med selvskading hos tenåringer. Dette fortjener vår oppmerksomhet. Det hadde stor innvirkning på nasjonal politikk i Norge. Dybden i denne rapporten – jeg har aldri sett det før.

I prosjektet har NRK tatt mange kompliserte etiske avgjørelser for å forsøke å finne den rette balansen mellom varsomhet og åpenhet.

Moland er glad om prisen betyr at flere i Europa kan få øynene opp for nettverkene.

– At det får den internasjonale anerkjennelsen synes jeg er veldig flott, fordi dette er jo ikke et norsk fenomen, det er et internasjonalt fenomen og disse mørke nettverkene strekker seg over alle landegrenser.

Moland understeker at det står et stort team bak prosjektet, som de jobbet med i over et år før reportasjen ble publisert. Prosjektet inneholdt en rekke store nettsaker, TV- reportasjer og to TV-dokumentarer i NRK-serien «Innafor».