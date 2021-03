NRK vant internasjonal pris

NRK har vunnet hovedprisen i en internasjonal kåring av beste visuell journalistikk. I konkurransen Best of Digital News Design ble 1700 bidrag fra hele verden vurdert, og NRK vant for tjenesten hvor man kan sjekke hvordan klimaet blir i sin kommune. Juryen trekker fram at illustrasjonene og historiefortellingen er engasjerende, nyttig og til dels humoristisk.