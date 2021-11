NRK-programleiarar ramma av korona

Alle raudljos gjekk i NRK da begge programleiarane fekk konstatert korona. Korleis skulle dei få det siste programmet i sesongen på lufta?

Else Kåss Furuseth og Markus Neby var sengeliggande, men programmet vart redda av ein oppfinnsam redaksjon.

– Vi vart så klart bekymra då det vart påvist koronasmitte i redaksjonen. Heldigvis var det ikkje fleire enn Else og Markus som vart sjuke.

– Redaksjonen jobba knallhardt med å finne ei løysing, og takka vere ein kreativ idé frå bildeprodusent og teamets stå-på-vilje kom vi i mål, seier prosjektleiar Thea Flinder.

For kva har James Bond, 2Pac, ABBA, Else Kåss Furuseth og Markus Neby til felles?

Jo, dei har alle gjenoppstått som hologram.

Else og Markus i sesongfinalen til «Kåss til kvelds». Du trenger javascript for å se video. Else og Markus i sesongfinalen til «Kåss til kvelds».

– Det var intenst

– Eg har alltid drøymt om å bli eit hologram, sjølv om det var synd at det var korona som måtte til, seier Else Kåss Furuseth.

– Det er fint nå at vi ikkje berre fjernar korona-skamma, men også hologram-skamma som ABBA har måtta stå i aleine nå, legg ho til med glimt i auge.

Også Markus Neby er fornøgd med den tekniske løysinga.

– Eg er stolt av å vere det fyrste hologrammet som også har korona. Det var intenst, men flott. Det kjentest som at eg var ein del av noko unikt, seier han med ein dose humor.

HOLOGRAM: Else og Markus med ei unik avslutning på sesongen. Foto: NRK

– Følte meg som ein mørbanka biff

Grunnen til at Else og Markus leiar sesongfinalen av «Kåss til kvelds» som hologram er fordi dei begge har vore sjuke med korona den siste tida.

Begge beskriv det som ein kraftig influensa.

– Eg følte meg som ein mørbanka biff, men humøret var béarnaise. Altså humøret var godt, fortel Else.

Markus samanliknar det med den populære grønsaka avokado:

– Det var som om hovudet var ein avokado som vart konstant trykka på for å sjekke om den var moden. Men eg var også béarnaise som Else, eller kanskje meir ein raudvinssaus. Kva enn det betyr, seier han og ler.

SJUK 1: Else Kåss Furuseth heime med korona. SJUK 2: Ein sjuk Markus Neby framfor den grøne skjermen i forbindelse med opptak av siste sending. HEIMESTUDIO: Slik såg det ut heime hos Markus Neby etter at ting vart pakka ned. GRØN SKJERM: Else og Markus gjer seg klare for opptak. OPPTAK: Else og Markus spelar inn sesongfinalen til Kåss til Kvelds.

– Heldige

Begge understrekar at dei er fullvaksinerte, i tillegg er dei svært takksame for at dei ikkje vart dårlegare enn det dei var.

– Vi er også heldige med at vi har ein unik posisjon i det yrket vi har. Vi kan faktisk gjere jobben vår som hologram, seier Else.

– Er du for eksempel ein reguleringstannlege, så kan du ikkje berre sende eit hologram i staden for. Lars Monsen kan jo ikkje sende eit hologram på tvers av Canada. Det viser også kor lite viktig jobben vår er, legg ho til.

TRIO: Med All Respekt-programleiar Abubakar «Abu» Hussain (t.v.), skodespelar Josefine Frida og komikar Espen Ecbko. LATTER: Else Kåss Furuseth saman med skodespelar Emilie Skolmen. RAMPATE: Lege, komikar og programleiar Trond Viggo saman med VGTV-programleiar Vegard Harm. HISTORIE: Moteredaktør Vanessa Rudjord og skodespelar Kjartan Lauritzen fortalde historier då dei gjesta «Kåss til kvelds» i haust. OVERRASKA: 4ETG-programleiar Martha Leivestad og skodespelar Sara Khorami i samtale i sofaen. GOD STEMNING: Komikar og skodespelar Odd Magnus Williamson i full latter i «Kåss til kvelds».

– Blir ein festkveld

Else og Markus fekk tilsendt det tekniske utstyret for å rigge opp grøn skjerm og andre ting som var nødvendig for å få det heile til å fungere.

– Eg lurer på kva naboen tenker. Det ser ut som at eg dyrkar noko hemmeleg heime. Det ser rett og slett ut som at eg har ein liten hasjplantasje, seier Else og humrar.

Den grøne skjermen er nå tatt ned, og både Else og Markus lovar at det blir god stemning på laurdag.

– Vi har pynta oss til fest!! Vi har også med KORK! Hadde aldri trudd eg skulle få delta i eit nummer med verkemidla orkester, hologram og korona, men nå skjer det!, fortel Markus.

– Det blir ein festkveld!, avsluttar Else.

Sjå «Kåss til kvelds» i NRK 1 laurdag kl. 21.15 eller når du vil i NRK TV.