NRK presenterer TV-hausten

Det blir både lokalpolitikk, dramaseriar, dokumentarar og underhaldning på NRK til hausten. I august startar valkampen til kommune- og fylkestingsvalet, og det blir dekka breitt av NRK på både mobil, radio og TV.

Det blir både politiske debattar og nyheitsreportasjar frå heile landet. Og du kan allereie no ta NRKs valomat for å sjå kva parti som passar deg best i din heimkommune.

I tillegg er det allereie kjent at «Beat for beat» skal fornye seg til hausten. Etter 20 år har dei bytta ut husbandet, som no er erstatta med yngre krefter.

Kjent helgeunderhaldning

I tillegg til «Beat for beat» held gamle kjenningar fram i «Gullrekka» på NRK på fredagskvelden. «Nytt på nytt» har hatt sine utskiftingar sidan starten for 20 år sidan, men oppsummeringa av nyheitsveka held fram også denne hausten.

Anne Lindmo er også klar for ein ny haust med aktuelle gjestar i «Lindmo».

Og på laurdagskvelden er det klart for den åttande sesongen av «Stjernekamp». Denne gongen skal blant andre Hanne Sørvaag, Kari Gjærum og Kim Rysstad konkurrere i sjangrar som stadionrock, salmar og hiphop.

Dette er artistane som skal konkurrere i Stjernekamp til hausten. Bak frå venstre: Åge Sten Nilssen, Kim Rysstad, Kari Gjærum, Bilal Saab, Hanne Sørvaag, Beate S. Lech, Andrea Santiago. Framme frå venstre: Adrian Jørgensen, Sondrey, Anette Amelie Hoff Larsen. Foto: Julila Marie Naglestad / NRK

Men i løpet av hausten skal vi også bli kjende med mange nye namn og ansikt. Desse nysatsingane blir presentert på ein pressekonferanse tysdag, som du kan følge øvst i saka frå klokka 13.