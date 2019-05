NRK kåret til årets mediehus

– Som generalforsamling er det veldig kult å gi prisen til NRK, sa kulturminister Trine Skei Grande fra scenen i Bergen.

NRK var nominert i klassen sammen med Aftenposten, Budstikka, VG og Bergens Tidende, Juryen begrunner valget på denne måten:

Deler kunnskap

«Årets mediehus har en unik innholdsbredde, og bruker innsiktsanalyse systematisk for alle valg som tas for innholdet, publiseringen og for produktene. Mediehuset har i 2018 snudd en tradisjonell nyhetsorganisasjon til å bli «mobil først», og utviklet egne brukerbud som nå er gjennomgående i alt de gjør», skriver juryen.

«Med et sterkt fokus på å levere innhold til et sammensatt og mangfoldig publikum, utvikler de stadig nye tjenester og måter å fortelle historier på. De har skapt plattformer og innhold som er definerende for barn og unge, og tar alle aldersgrupper på alvor. Mediehuset har et av landets beste utviklingsmiljøer, og deler åpent av sin kunnskap med resten av bransjen», skriver de videre..

«Når mediehuset setter temaer på dagsorden, lytter nasjonen og mediehuset klarer på imponerende vis å mobilisere sine brukere til å både plukke plast og å være en venn. Årets mediehus er en del av vår felles historie – også i fremtiden», avslutter juryen.

– Jeg er superstolt av denne gjengen, sa kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen fra scenen.

VG vant journalistprisen

Tidligere i kveld ble VG-journalistene Mona Grivi Norman, Maria Mikkelsen og Frank V. Haugsbø Den store journalistprisen 2019 for den såkalte Tolga-saken. VG publiserte i oktober en reportasje om tre brødre fra Tolga i Hedmark som uten å vite det, hadde vært registrert som psykisk utviklingshemmet av kommunen og senere fikk vergemål mot sin vilje.

Årets digitaljury har bestått av Ragnhild K. Olsen fra Handelshøyskolen BI, Bjørn Bore fra Vårt Land, Marius Karlsen fra iNord og Trine Ohrberg-Rolfsrud fra MBL, Mediebedriftenes Landsforbund.

