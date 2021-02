NRK har sikret seg rettighetene til «Framing Britney Spears»

NRK har sikret seg rettighetene til dokumentaren som er laget av New York Times.

I tillegg til å bli publisert i NRK TV, blir filmen sendt torsdag kl. 22.55 på NRK2 og fredag kl. 21.35 på NRK3.

Dokumentaren tar et dypdykk i Britney Spears sitt liv, med reisen fra å være barnestjerne til å være et popikon.

«Framing Britney Spears» ble lansert tidligere i februar, og handler om at faren de siste 15 årene i stor grad har hatt kontroll over popstjernens liv gjennom et vergemål.

Helt siden Britneys sammenbrudd i 2007 har faren hatt streng kontroll over hennes privatliv og økonomi. Den siste tiden sammen med en ekstra formynder, angivelig utvalgt av Britney selv.

Jamie Spears og datteren Britney Spears. Foto: AP

En stor bevegelse

Britneys forsøk på å få tilbake kontrollen over sitt eget liv er bakgrunnen for emneknaggen #FreeBritney, som har hatt sin seiersgang i sosiale medier.

Tilhengere mener blant annet at de kan se åpenbare tegn på at Britney Spears ikke har kontroller over egne kontoer i sosiale medier. Samtidig som noen av teoriene har blitt omtalt som konspiratoriske, har bevegelsen etter hvert fått bred støtte av kjendiser som Bette Midler og Miley Cyrus.