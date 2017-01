NRK dropper Komiprisen på TV

ENDRINGSKLAR: Underholdningssjef i NRK, Charlo Halvorsen, sier at Komiprisen er moden for endring. Foto: Solum, Stian Lysberg / NTB scanpix

– Nå har vi gjort Komiprisen på samme måte i 15 år. I 2017 har vi bestemt oss for å ta en «touch down» for å se på om den skal presenteres eller organiseres annerledes i fremtiden, sier Charlo Halvorsen, underholdningssjef i NRK.

Prisutdelingen har vært et årlig innslag på NRK, men blir ikke å finne på skjermen i 2017.

– Men vi har ikke helt lukket døren for å ha en prisutdeling i år, selv om den ikke kommer på TV, sier Halvorsen.

I 2014 ledet Vidar Magnussen prisutdelingen. Se åpningssketsjen her:

Håper prisen får leve

RØRT: Brit Elisabeth Haagensli fikk årets hederspris under Komiprisen 2016. Foto: Hommedal, Marit / NTB scanpix

– Jeg synes at det er veldig overraskende at NRK gjør dette. Jeg håper at de gjør noe smart med prisen, at den kanskje kan bli en del av en annen prisutdeling. Det er synd om den forsvinner, sier skuespiller og komiker Brit Elisabeth Haagensli.

Under fjorårets utdeling fikk Haagensli «Årets hederspris», og sier at det betydde mye for henne.

– Det er store og flinke folk som har fått prisen før meg. Den viser at man har gjort en jobb som folk setter pris på, sier Haagensli.

Hun mener at Komiprisen har en viktig funksjon, særlig for nyetablerte komikere.

– De nye nå får kanskje ikke de samme sjansene som vi fikk. Bransjen er blitt mer flyktig og ting skiftes fortere ut. Hvis vi ikke stadfester hvor mye det kreves å være på topp i sjangeren, så blir det en forsimpling. Det fortjener ikke faget, tvert imot, sier Haagensli.

Se 5080 på Komiprisen 2016:

Vurderer komistiftelse

Blant løsningene NRK nå vurderer er å opprette en egen stiftelse for Komiprisen.

– Mediebildet og brukermønstrene har endret seg. Jeg tror det er smartere å ta en pause i et år, enn å hele tiden gjøre små endringer underveis. Det blir kanskje aktuelt å samle humor-Norge og humorproduserende folk på en litt annen måte enn i dag, sier Halvorsen.

– Hvilke reaksjoner har dere fått så langt?

– Forståelsesfulle, men med et stort ønske om å det opp igjen senere, sier Halvorsen.