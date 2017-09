VILLE BLITT FORNÆRMET: BI-professor Peggy Brønn mener Norwegian er gammeldagse, og oppfordrer selskaper til å la være å dyrke stereotypier. Foto: Jarle Matti Alvheim

Professor i kommunikasjon og kommunikasjonsledelse ved BI, Peggy Brønn, mener en slik form for casting kan få mange til å føle seg ekskludert.

– Hvis jeg var ikke-blond, ikke-blåøyd, men helt norsk, så ville jeg blitt fornærmet av dette, fordi det ikke representerer meg, sier hun.

Ville ha «arketype»

Det var i mai år at flyselskapet Norwegian sendte ut en utlysningstekst via det norske konsulatet i Los Angeles der de søkte etter jenter med et typisk skandinavisk utseende.

I utlysningsteksten står det blant annet at man er ute etter «arketypen» av en skandinavisk kvinne, og at blondiner foretrekkes. Utenriksdepartementet avviser at de har godkjent innholdet i teksten.

Seniorrådgiver i UD, Marte Lerberg Kopstad, skriver i en epost til NRK at

Verken vi i UD eller generalkonsulatet i San Francisco var kjent med denne auditionen eller har gått god for innholdet. Spørsmål om innholdet i auditionen må rettes til flyselskapet Norwegian.

– Hva med alle våre nye statsborgere som vi har nå, de føler seg norske, svenske, danske. Det utelukker alle som ikke kjenner seg igjen den stereotypien, sier Peggy Brønn.

– Vanlig å generalisere

Kommunikasjonssjef i Norwegian, Lasse Sandaker-Nielsen, sier det er helt vanlig å generalisere når man skal lage reklame, og at det er uforståelig at noen prøver å gjøre dette til en sak om diskriminering.

– Vi har laget en rekke reklamefilmer for å øke reiselysten til USA. Når du skal besette roller i sånne filmer, er det helt vanlig å bruke generaliserte typer, og det har vi gjort her.

Han mener Norwegian synliggjør mangfold gjennom sine ansatte.

– Vi har medarbeidere fra 73 land, og vi er stolte av å ha en stab som representerer et mangfold av både språk, kultur, hudfarge og alder, så vi kjenner oss ikke igjen i problemstillingen.

– Men hvorfor er det ikke det samme fokuset på mangfold når Norwegian skal spille inn en reklamefilm?

– Når man lager en reklamefilm, så må man generalisere for å understreke et poeng, og det er det vi har gjort her. Så vil det helt sikkert være sånn at ved neste korsvei, når vi lager andre typer reklamefilmer så er det andre typer karakterer vi er på jakt etter, sier han.

– Kan virke støtende

Daglig leder i Organisasjon mot offentlig diskriminering, OMOD, Akhenton de Leon, mener reklamen kan støte mange.

– Teksten gir inntrykk av at de bare vil synliggjøre en del av Norge. En del som ikke representerer alle. Folk med minoritetsbakgrunn får inntrykk av at Norwegian ikke vil ha dem i reklamen, sier han.

De Leon sier han har snakket med flere som mener teksten kunne vært formulert annerledes.

– Fordi det er også fargede mennesker som kjøper billett og reiser med Norwegian. Hvis de føler at dette er noe som ekskluderer dem, så tenker de kanskje mer over hvilket selskap de skal reise med før de kjøper billett til USA neste gang.

– Stererotypier dårlig på sikt

Peggy Brønn sier regel nummer én når det gjelder markedsføring, er å ikke dyrke stereotypier, og mener det er noe alle selskaper bør ta avstand fra.

– Det selger ofte, men på lang sikt er det dårlig, fordi det bygger opp forventninger. Turister forventer at når de kommer til Norge, så skal alle være høye, blonde og lyse. Men det er unntaket, og ikke regelen!

Hun mener stereotypien er mindre synlig i den ferdige filmen, men at reklamen, som vil bli vist på TV, nett og i sosiale kanaler, og består av et konsept utviklet av Try reklamebyrå. generelt framstår som gammeldags.

Try skriver i en epost til NRK , at «Vi har mangfold i våre filmer for Norwegian og har castinger for de ulike markedene filmen skal benyttes». De ønsker ikke å kommentere saken ytterligere.

På slutten av reklamefilmen går to blonde turister gjennom bybildet og kommenterer «Det er akkurat som å være med i en film»: