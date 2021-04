Norske Sturla bak kamera på dansk Oscar-favoritt

– Jeg ble ekstremt overrasket. Etter nominasjonen til Golden Globe var det flere som tenkte at filmen ville bli Oscar-nominert. Men at Thomas også skulle bli det for beste regi, hadde ingen sett for seg. Det kom som et sjokk, forteller Brandth Grøvlen til NRK.no.

Natt til mandag kan «Et glass» altså håve inn to Oscar-statuetter. Ikke bare er filmen nominert i kategorien for beste fremmedspråklige film. Thomas Vinterberg er i tillegg den første danske regissøren som er nominert til Oscar for beste regi.

Bare to ganger tidligere har en ikke-engelskspråklig film tatt hjem regiprisen – senest i fjor da sørkoreanske Bong Joon-Ho vant med filmen «Parasite».

– Thomas fortjener selvfølgelig å vinne, men bare det at han er nominert er ubeskrivelig stort, sier trønderen som står bak foto på filmen.

– Sinnssykt artig

I «Et glass til» møter vi en vennegjeng på fire mannlige lærere, som alle sliter med motivasjon og hverdagslivet. I håp om å få tilbake gnisten bestemmer de seg for å drikke jevnt med alkohol, slik at de opprettholder en halv promille gjennom dagen.

Sturla Brandth Grøvlen fikk gjennombrudd som filmfotograf i 2015 med filmen «En natt i Berlin», som ble filmet i én tagning. Foto: Privat

Den danske suksessfilmen har så langt vunnet BAFTA, European Film Awards og 34 andre priser nasjonalt og internasjonalt – i tillegg til å være nominert til to Oscar.

Det var for noen år siden at Sturla Brandth Grøvlen ble kontaktet av Thomas Vinterberg for et mulig samarbeid. Regissøren ønsket nordmannen til katastrofefilmen «Kursk» (2018), men utsettelser førte til at han måtte takke nei.

I stedet dukket det opp en ny mulighet for samarbeid: En dansk film om alkohol. Spilt inn i København hvor begge bor.

– Jeg har snakket mest med Thomas om hvor sinnssykt artig det er at filmen får så mye kjærlighet. Det er ikke måte på. Han har fått tekstmeldinger fra Alejandro González Iñárritu og andre store regissører som har sett filmen, og sier de elsker den.

Et glass til Ekspandér faktaboks En dramakomedie skrevet av Thomas Vinterberg og Tobias Lindholm. De skrev også den Oscar-nominerte filmen «Jakten» fra 2012 sammen.

Skuespillerne Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen og Lars Ranthe er med i både «Jakten» og «Et glass til».

Thomas Vinterberg slo gjennom som regissør med dogmefilmen «Festen» fra 1998. Norske Sturla Brandth Grøvlen vant Sølvbjørnen for fremragende kunstnerisk prestasjon med «En natt i Berlin».

Første norske film han bidrar i er Eskil Vogts thriller «De uskyldige», som kommer denne sommeren.

Jobber nå med Gunnar Vikenes store, norske spillefilm «Krigsseileren», som spilles inn i Malta, Tyskland og Norge.

Mistet datteren

Som fotograf for «Et glass til» ble han Vinterbergs høyre hånd på filmsettet under innspillingen. En innspilling som ble sterkt preget av dødsfallet til Ida Vinterberg (19).

Regissørens yngste datter døde i en bilulykke få dager inn i prosjektet. Hun var også tiltenkt en rolle i filmen. I stedet for å avbryte innspillingen, ble den satt på pause i to uker til etter begravelsen.

Thomas Vinterberg ønsket selv å fullføre den.

– Det er en veldig personlig film. Den er filmet i Thomas sitt nabolag i København, på datterens skole, med hans venner foran og bak kamera. Det gjør det ekstra spesielt at en så personlig film har nådd så stort ut.

– Med tanke på det som skjedde og hvor utfordrende det var å fullføre filmen, er det fint å se hvor mye positivitet den nå får rundt seg, sier Brand Grøvlen.

Ønsket om å hedre Ida Vinterberg ble avgjørende for filmen.

– Det var den eneste muligheten jeg hadde til å fortsette med prosjektet. At vi gjorde det for henne, uttalte Vinterberg til BBC.

Grøvlen forteller at tragedien knyttet alle som jobbet med filmen sammen.

– Da vi startet opp innspillingen igjen ble samholdet mindre hierarkisk, alle tok mer ansvar og hadde mer omsorg for hverandre. Alle ville jo selvfølgelig lage en god film, men det viktigste var å møte opp og være der for hverandre.

– Vi kom veldig nært på hverandre som mennesker og ikke kun som kollegaer. Det har gitt meg et vennskap og samarbeid med Thomas Vinterberg som kommer til å vare i mange år. Det betyr mye for meg, og har satt spor også, sier Brandth Grøvlen.

Thomas Vinterberg tar imot BAFTA-prisen for beste utenlandske film.

Flere norske bidragsytere

Brand Grøvlen er en av flere norske elementer i den dobbelt Oscar-nominerte filmen. Foran kamera har Maria Bonnevie en sentral birolle som konen til Mads Mikkelsens rollefigur. I tillegg er filmen satt sammen av norske Anne Østerud, som sammen med kollega Janus Billeskov Jansen har vunnet priser for klippejobben.

Det var også Østerud som introduserte Thomas Vinterberg for Finn Skårderuds litteratur. Handlingen i «Et glass til» spinner videre på en gammel teori av den norske professoren om at vi er født med en halv promille for lite.

Er vi født med en halv promille for lite? Den Oscar-nominerte filmen «Et glass til» dykker ned i denne teorien. Arthaus

Hovedpersonen i filmen spilles av den danske stjernen Mads Mikkelsen, som vant European Film Award og ble nominert til BAFTA for skuespillerprestasjonen.

– Det var helt fantastisk å jobbe med ham. Siden jeg går rundt med kameraet bare centimeter fra nesetuppen hans, er jeg avhengig av et godt forhold til skuespillerne. Hvis ikke kan det oppleves som invaderende og grenseoverskridende. Der fant jeg og Mats tonen veldig godt.

Det er ikke alle skuespillere som er like kjent med et søkende kamera. I Kulturstripa på NRK har Brandth Grøvlen tidligere delt hvordan han og «Handmaid's Tale»-skuespiller Elisabeth Moss fikk en litt skjev start på samarbeidet under innspillingen av filmen «Shirley».

Hør intervjuet her (Moss-samarbeidet kommer 12.30 inn i intervjuet):

Du trenger javascript for å spille av lydklippet «Kulturstripa».

– Den har en god sjanse

Natt til mandag kan «Et glass til» toppe en lang rekke med hyllester med Oscar-priser.

– Jeg tror filmen treffer oss så godt fordi den sier noe om vårt forhold til alkohol som mange kan kjenne seg igjen i, både på godt og vondt, sier NRKs filmkritiker Birger Vestmo.

Han trillet fem på terningen i anmeldelsen av filmen.

– Filmen sukrer ikke de alvorlige konsekvensene av alkohol, men samtidig tør den også å formidle med brodd og ærlighet at et begrenset og kontrollert forbruk kan få våre personligheter til å sprudle litt ekstra i visse situasjoner. Dette er universelle sannheter som gjør at jeg tror filmen har en god sjanse til å stikke av med Oscar for beste internasjonale film.

Fotograf Sturla Brandt Grøvlen, som for tiden er på Malta og jobber med den norske spillefilmen «Krigsseileren», heier litt ekstra på sin gode venn.

– Thomas Vinterberg har fått det beste ut av skuespillerne, det beste ut av meg, det beste gjennom klippeprosessen, og bevart den lekne og naturlige følelsen gjennom hele prosessen. Det står det stor respekt av.