Norske Kjartan synger «Barndomsminne fra Nordland» i Oscar-vinneren «Roma»

– Netflix hadde invitert oss til et lokale med storskjerm. Det ble en fantastisk kveld, forteller den norske professoren, som dukker opp i filmen og synger «Barndomsminne fra Nordland».

Professoren, som aldri har spilt i en film tidligere, får navnet sitt stort slått opp på skjermen allerede i innledningen av filmen.

Meksikanske Alfonso Cuaróns fikk prisen for beste regi og beste foto. I tillegg fikk «Roma» prisen for beste fremmedspråklige film. – Da filmen fikk prisen for beste regi, var det skikkelig jubel, sier Halvorsen.

Ute etter stemningen

Han gjør entré omtrent midt i filmen, når familien feirer nyttår. «Roma» er delvis selvbiografisk, og scenen var viktig for Alfonso Cuarón. Halvorsen spiller festglad pappa i en norsk-meksikansk familie. Han er glad i å kle seg ut, og glad i å synge. Halvorsen tror regissøren var ute etter en stemning mer enn sangens innhold.

– Han ville ha nostalgi og lengsel. Opprinnelig hadde han funnet frem tre norske julesanger. – Det var jeg som foreslo «Barndomsminne fra Nordland».

Teksten er skrevet av Elias Blix, melodien av Adolf Thomsen.

– Den føltes riktigere enn julesangene. Han var ute etter en stemning og en følelse mer enn sangens innhold.

Aa eg veit meg eit land langt der uppe mot nord, med ei lysande strand millom høgfjell og fjord. Der eg gjerne er gjest, der mitt hjarta er fest med dei finaste, finaste band. Å eg minnest, eg minnest so vel dette land! Elias Blix

Kjartan Halvorsen er til daglig professor ved det private universitetet Tecnológico de Monterrey i Mexicos hovedstad, hvor han underviser i reguleringsteknikk. Halvorsen har hatt jobben de siste tre årene.

Kjartan Halvorsen (t.v.) og familien hans da «Roma» fikk to Golden Globe-priser. Her er de på premierefesten i Mexico sammen med Yalitza Aparicio (midten) som spiller hovedrollen som Cleo Foto: Privat

Kona er halvt meksikansk, og Halvorsen ble rekruttert til filmen på den offisielle 17. mai-festen til den norske ambassaden i Mexico by i 2016.

Netflix gjorde innrykk

Filmen «Roma» har for første gang løftet Netflix inn på den røde Oscar-løperen, noe som absolutt er med på å befeste strømmegigantens posisjon som en viktig filmprodusent.

I januar plukket Netflix priser både i TV- og filmkategoriene, da Golden Globe-prisene ble delt ut.

Dette styrket filmen som en av Oscar-favorittene, og Kjartan Halvorsen fortalte da at han ikke har tenkt å bytte ut professorjobben og prøve seg som skuespiller på heltid.

– Jeg ser på dette som en «én gang i livet-hendelse». Selv om det var fantastisk gøy, sa han da.