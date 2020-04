I fravær av åpne kinosaler er det drive-in publikum nå må ty til hvis de skal få kinofølelsen.

Det som var et prøveprosjekt i påsken forlenges nå til sommeren flere steder i landet, blant annet i Telenor Arena i Oslo. Jon Einar Sivertsen, sjef for kinokjeden Odeon, sier det er publikums respons på tilbudet som gjør at de vil satse videre.

– Det var veldig populært nå i påsken, og alle visningene var i praksis utsolgt. Det viser seg at man klarer å levere en kinoopplevelse av høy kvalitet, man sitter godt, ser godt, og hører godt. Og det setter publikum setter pris på, sier Sivertsen.

Kinoekspert: – Dramatisk situasjon

Odeon samarbeider med Nordisk Film Kino og Filmweb om drive-in-tilbudet på Telenor Arena. Men til tross for drive-in-løsning flere steder, er situasjonen som kinobransjen nå står i alt annet enn lett.

Kinoene i Norge går glipp av inntekter på 22 millioner kroner hver uke de holder stengt. Det viser ferske tall fra bransjeorganisasjonen Film & Kino.

FORSKER: Ove Solum har i mange år forsket på film og kino i Norge. Han sier at kinoene nå er i en dramatisk situasjon, både på kort og lang sikt. Foto: Kristine Sterud / NRK

Kino- og filmforsker Ove Solum sier at mange kinoer vil slite fremover.

– Det er tomme saler rundt om i hele Kino-Norge, og det er klart at det er en helt ny og dramatisk situasjon, sier forsker Solum.

Også Jeanette Heggland, sjef for Bergen kino (Norges nest største), sier at situasjonen er krevende.

– Den er alvorlig. Alle våre saler er stengt for vanlig publikum og vi har ikke lov til å ha ordinære visninger. Vi går fra å ha en snittomsetning på to millioner kroner i uken, til å ha null i inntekt, sier kinosjef Heggland.

TRYVANN: Et av stedene man kan få seg en drive-in kinoopplevelse er Tryvann i Oslo. Jan Vardøen, en av de involverte i prosjektet, mener det er viktig at man gir et alternativt tilbud til de som er glad i kino. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Mener kinoens fremtid trues av strømming

Også i Bergen viderefører de nå påskeprosjektet med drive-in-kino på toppen av Bygarasjen. Selv om det ikke vil gi stor gevinst, kan det gi et lite bidrag, sier kinosjef Heggland.

– Når vi nå viderefører drive-in til en mer permanent løsning, så ser vi at vi kan ta noen av de permitterte arbeiderne våre tilbake i arbeid. Det er viktig både økonomisk og sosialt.

KINOSJEF: Jeanette Heggland er glad de klarer å videreføre drive-in tilbudet. Men hun er bekymret for den økonomiske situasjonen til de norske kinoene. Foto: Bergen Kino

Kinoene må holde stengt minst til 15. juni. I løpet av april vil kulturministeren gi beskjed om kinoene vil få åpne igjen til sommeren, eller om stengingen må forlenges.

Men det er ikke bare økonomien og stengte saler som truer kinoens framtid, mener kino- og filmforsker Ove Solum.

– I en situasjon hvor kinoene er stengt, så er det nærliggende å tro at publikum lærer seg og etablerer nye seervaner. Og strømming er med på å forsterke denne trusselen mot den framtidige kinodriften.

Frykter at publikum ikke kommer tilbake

Sjef for Frogner kino, Jan Vardøen, er enig med kinoforsker Solum. Vardøen sier at også drive-in-prosjektet som han er involvert i, på Tryvann i Oslo, blir forlenget. Og han mener dette tiltaket kan være viktig i kampen mot strømmegigantene.

– Den store skrekken er at alle venner seg til å sitte hjemme og se på Netflix og HBO, og kommer aldri tilbake til kinoen. Så jeg tror det er veldig viktig at vi skaper opplevelser som gjør at folk husker hvor fint det er å være på kino, og få filmopplevelser sammen.