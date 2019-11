Norsk maleri selges i London

Sotheby's anslår at Harald Sohlbergs maleri «Modne jorder» vil innbringe mellom 12 og 19 millioner kroner når det går under hammeren. Sohlberg-maleriet er selve rosinen i pølsa under auksjonshusets salg av europeiske 1900-tallsmalerier 11. desember i London. Dette er første gang "Modne jorder" går under hammeren.