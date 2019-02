Denne helgen er det duket for Oscar-utdeling for 91. året på rad.

De siste årene har imidlertid alderdommen blitt synlig, med seertall i fritt fall.

Kommersielle mottiltak som å ha egen pris for publikumsvinnere og å gjemme bort priser under reklamepausene, har mildt sagt ikke blitt møtt med stående applaus i år.

Heller ikke vertskap blir det under årets utdeling. Komiker Kevin Hart trakk seg som Oscar-vert bare to døgn etter at han fikk det ærefulle oppdraget. Årsaken var tidligere negative uttalelser om homofile på Twitter.

Filmanmelder i Aftenposten, May Synnøve Rogne. Foto: Tiril Mettesdatter Solvang / NRK

Likevel mener norske filmeksperter at seerfallet ikke har gått utover Oscar-prisens prestisje.

May Synnøve Rogne, filmanmelder i Aftenposten, er helt sikker på at hverken statusen eller verdien av en Oscar-pris går samme vei som publikumsinteressen.

– Hvis jeg står utenfor en kinosal og ikke vet så mye om filmen jeg skal se annet enn at den er nominert til en Oscar, så tenker jeg at den må være bra, sier Rogne.

Filmens status blant folk

Morgenbladet-anmelder Ulrik Eriksen tror at publikumsinteressen handler mer om filmens status blant folk.

Morgenblad-anmelder, Ulrik Eriksen. Foto: privat

– Dens posisjon i offentligheten har fått konkurranse fra veldig mange andre formater. Og der sliter Oscar litt, sier Eriksen.

Hovedsakelig sikter han til Netflix, og strømmetjenester som dem. Dét er ikke helt uten ironisk snert.

For på nominasjonslista for beste fremmedspråklige film, ligger dramaet «Roma», regissert av Alfonso Cuarón og produsert av nettopp Netflix.

Netflix-filmen «Roma» Foto: Carlos Somonte / AP

– Det er en interessant situasjon, fordi Netflix er avhengig av en Oscar for å få kredibilitet og den posisjonen de ønsker seg som en viktig aktør. Og det viser hvor viktig Oscar fremdeles er, sier Eriksen.

Kortere program

I mars i fjor fulgte 26,5 millioner amerikanske tv-seere showet, den laveste seerskaren på mer enn ti år. I 2017 var tallet 32,9 millioner amerikanere.

I år kuttes Oscar-utdelingen ned fra fire timer til maksimalt tre, for å få flere tv-seere på kroken.

Filmutvalg utenom det vanlige

For Oscar-akademiet ønsker seg mer enn bransjeinteresse. De vil ikke dele ut priser foran tomme sofakroker.

Det viser seg at akademiet har gått bredere ut enn tidligere til årets nominasjoner i kategorien for beste film, sier filmanmelder Camilla Laache i TV 2.

– Filmer med temaer som et lesbisk trekantdrama, en homofil artist i «Bohemian Rhapsody», og rasisme i superheltfilmen «Black Panther» og «BlackKklansman».

Black Panther. Foto: Matt Kennedy / AP

Ekspertene er ikke i tvil om hvorfor årets filmutvalg er litt utenom det vanlige.

– Jeg tror nok selv de rike, hvite mennene i Hollywood begynner å innse at de må snakke til både et yngre og bredere publikum gjennom de filmene de nominerer, sier Rogne i Aftenposten.