Norske drama-regissørar ettertrakta i utlandet

TV-sjåarar er stadig ute etter nye TV-seriar dei kan binge. Nokre vil til og med argumentere for at TV-seriar har blitt betre enn film. At det sit ein nordmann i registolen under innspelinga av stadig fleire internasjonale storseriar, er det nok mange som ikkje er klare over.

Nordmenn har blitt hanka inn i sjefsstolen på settet i alt frå «Young Royals», «Behind Her Eyes» og «Grey’s Anatomy».

Anne Sewitsky er ein av dei som har bevegd seg utanlands. Tidlegare har ho regissert norske storfilmar som «Sykt Lykkelig», «De nærmeste» og «Sonja» i tillegg til fleire norske TV-seriar.

Anne Sewitsky har for tida regi på den britiske TV-serien «A Very British Scandal». Foto: Joachim Stensland Kristiansen / Achieved Media

Etter å ha takka nei til utanlandske agentar i fleire omgangar tok ho i 2019 steget ut i verda og regisserte ein episode av den britiske Netflix-serien «Black Mirror». Deretter regisserte ho to episodar i horror-serien «Castle Rock», basert på historia til Stephen King.

– Då eg blei spurd om å regissere ein episode i ein TV-serie lurte eg på kvifor i alle dagar dei vil at eg skal kome frå Noreg å regissere ein episode. Dei har jo så utruleg mange flinke folk i England, som kan gjere den jobben. Men det er jo fordi dei vil at eg skal sette ein tone og vise dei noko som dei ikkje veit frå før, fortel Anne Sewitsky.

Sewitsky, som for tida har regi på sesong 2 av den britiske antologi-serien «A Very British Scandal», har teke turen heim til Noreg i høve bransjefestivalen Seriedagene i Oslo. Saman med andre norske dramaregissørar fortel ho om sin veg uti verda.

Serien «A Very British Scandal» har «The Crown»-stjerna Claire Foy i hovudrolla som Margaret Campbell, Duchess of Argyll.

Kvifor lykkast nordmenn i utlandet?

– Eg trur norske regissørar er attraktive fordi dei klarer å lage feite ting på låge budsjett. Ein film kan sjå ut som den kostar mange millionar, men så er den berre laga på eit lågt budsjett, og dette fangar den utanlandske filmbransjen opp, seier Sewitsky.

– Eit anna perspektiv

Nordmannen Magnus Martens er ein annan som i fleire år har regissert seriar i utlandet. Han har vore episoderegissør på fleire internasjonale TV-seriar.

Magnus Martens fortel at han bruker om lag 3-4 veker på å regissere ein episode i ein amerikansk TV-serie. Foto: Joachim Stensland Kristiansen / Achieved Media

Seinast regisserte han tre episodar i serien «The Walking Dead: World Beyond» med stjerner som Julia Ormond. Martens har base i Norge, og dreg til USA i 3-4 veker for å regissere ein episode. Nå fort tida er Martens aktuell med den norske storserien «Furia».

– Mitt inntrykk er at amerikanske serie-skaparar ynskjer eit nytt perspektiv på ting. Vi som kjem utanfrå har eit perspektiv som er litt annleis, difor kan vi lage ting som ein amerikansk regissør ikkje ville laga, seier Martens.

Nordmenn som har regissert utanlandske tv-seriar Ekspandér faktaboks Anne Sewitsky - «Black Mirror» (britisk) «A Very British Scandal» (britisk)

- «Black Mirror» (britisk) «A Very British Scandal» (britisk) Cecilie Mosli - «Grey's Anatomy» (USA)

- «Grey's Anatomy» (USA) Erika Calmeyer - «Young Royals» (Svensk)

- «Young Royals» (Svensk) Erik Richter Strand - «Behind Her Eyes» (Britisk)

- «Behind Her Eyes» (Britisk) Eva Sørhaug - «Damnation», «Falling Waters», «American Gods», «Your Honor», «Yellowjackets»

- «Damnation», «Falling Waters», «American Gods», «Your Honor», «Yellowjackets» Iram Haq - «Når støvet har lagt sig» (Dansk)

- «Når støvet har lagt sig» (Dansk) Julie Andem - «SKAM Austin» (USA)

- «SKAM Austin» (USA) Magnus Martens - «The Walking Dead: World Beyond», «Fear the Walking Dead», «Good Behavior», «Longmire», «Will», «Agents of S.H.I.E.L.D.», «Luke Cage», «Power», «12 Monkeys» osv.

- «The Walking Dead: World Beyond», «Fear the Walking Dead», «Good Behavior», «Longmire», «Will», «Agents of S.H.I.E.L.D.», «Luke Cage», «Power», «12 Monkeys» osv. Morten Tyldum - «Counterpart», «Tom Clancy's Jack Ryan», «Defending Jacob», «Wool»

- «Counterpart», «Tom Clancy's Jack Ryan», «Defending Jacob», «Wool» Ole Endresen - «Bulletproof» (britisk), «Young Wallander» (britisk)

- «Bulletproof» (britisk), «Young Wallander» (britisk) Simen Alsvik - «Fallet», «The Nest» (Britisk)

- «Fallet», «The Nest» (Britisk) Ulrik Imtiaz Rolfsen - «In the dark» (Britisk)

Den norske film- og TV-suksessen

I løpet av dei siste fem åra har talet på norske regissørar som jobbar i utlandet auka kraftig. Det kan Marianne Kleven, som er forbundsleiar i Norske Filmregissører, bekrefte.

Ho meiner det er mange årsaker til at nordmenn har fått meir tillit i film- og TV-serie-verda.

– Det har lenge vore fokus på Danmark og Sverige, og dei siste fem åra har utlandet også fått opp auga for norsk film- og TV-produksjon.

Jakob Berg i Norsk filminstitutt vil tileigne den norske film- og TV- suksessen ein del av æra for den auka internasjonale merksemda.

Med den norske film- og TV-suksessen meinast at marknadsdelen for norsk film på kino i Noreg er på 25 prosent, sal av filmar og seriar internasjonalt aukar stadig, og norske filmar og seriar blir i stadig større grad vist på dei viktigaste festivalane og vinn prisar.

Denne suksessen har utvida nettverket til norske filmarbeidarar og gitt fleire moglegheita til å jobbe med internasjonale produksjonar, meiner Berg.

– Filmane og seriane blir sett av mange og regissørane blir lagt merke til. Dessutan har regissørane blitt flinkare til å skaffe seg agentar som sel dei inn til passande prosjekt, seier Berg.

