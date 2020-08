Fra mars til august i fjor holdt norske artister minst 800 konserter i utlandet. I år er nesten alt avlyst som konsekvens av koronapandemien.

Ingen av artistene får kompensasjon for dette, i motsetning til planlagte konserter i Norge.

Black metal-bandet Mayhem har spilt i utlandet i 36 år. I år ble det full stopp. De har måttet avlyse et år med planlagte konserter.

– Selve bandet har tapt rundt 3 millioner kroner. Så har vi et crew som har tapt masse penger. I tillegg er det masse gjeld inni bildet her. Vi har rundt 750.000 kr i gjeld bare på én turne, forteller Morten Bergeton Iversen, bandmedlem i Mayhem.

AVLYST: Black metal er noe av den norske musikken som eksporteres i stor skala til utlandet. Avlyste konserter i år får de ikke dekket. Foto: Tom Øverlie / NRK P3

Stor musikkeksport

– Det har vært et ekstremt stort fokus på eksport av norsk musikk de senere årene. Slik det er nå kompenseres jo ikke tapte inntekter fra denne typen arrangementer i utlandet overhodet, sier Marius Øvrebø-Engemoen, daglig leder i artistorganisasjonen GramArt.

I september 2019 lanserte Regjeringen satsingsprogrammet «Musikk ut i verden». De siste årene har musikkeksporten eksplodert.

MUSIKKEKSPORTØR: Kathrine Synnes Finnskog i Music Norway mener norske artister er avhengige av å opptre i utlandet. Foto: Music Norway

Noen av artistene som skulle ut i år er Boy Pablo, Girl in red og Astrid S. Stiftelsen Music Norway mener den internasjonale arenaen er helt nødvendig for norske artister.

– Vi trenger verden som arbeidsmarked hvis vi skal generere mer inntekter av kulturtilbudene våre og utøverne våre - og tjene penger på kunsten vår. Det norske markedet alene er for lite, sier Kathrine Synnes Finnskog, direktør i Music Norway.

– Det er ingen kompensasjonsordning i Norge i dag som tar for seg at man skulle tjent penger på internasjonal aktivitet. Det er et hull i ordningen sånn sett, sier Finnskog.

– Blir straffet nå

Kunstnerorganisasjonen Creo kaller mangelen på kompensasjon en straff overfor norske artister.

KRITISK: Hans Ole Rian i Creo mener mangelen på kompensasjon straffer norske artister. Foto: Emily Louisa Millan Eide / NRK

– De kunne valgt å holde seg i Norge, men har valgt å følge Regjeringens råd om å eksportere sin musikk og kunst til det store utland, og blir derfor straffet nå, sier Hans Ole Rian, leder i Creo.

Mayhem er misfornøyde med ordningen, og viser til at de gjennom 36 år som norske artister i utlandet har bidratt med mye norgesreklame.

– Vi har fans rundt i verden som lærer seg norsk. Det er veldig stor interesse for Norge på grunn av Mayhem innen denne sjangeren. At vi plutselig står der og ikke får noe backing er veldig merkelig, sier Iversen.

– Siden vi spiller i et blackmetalband ser vi alltid mørkt på framtiden, men vi får håpe myndigheten kan gi oss et lite lys.

HÅP: Black metal-bandet ber om et lys fra Regjeringen. Foto: Nima Taheri / Mayhem

Avviser hull i ordningen

Kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja sier de norske ordningene kun dekker arrangementer i Norge, og mener artistene må forholde seg til de landene der de faktisk har økonomiske tap som konsekvens av avlyste konserter.

– Den ordningen som gjelder i dag, gjelder for kulturarrangementer som skulle skje her i Norge. Norge tar ansvar for sine borgere og arrangementer. Det er viktig at de som skulle ha arrangementer i Norge, som har utgått som følge av pålegg fra norske myndigheter, blir kompensert, og for dem har vi laget ganske romslige ordninger, sier Raja.