Norsk teatersjef får kraftig kritikk fra sine ansatte

Det skriver Kulturnyheterna i SVT.

Norske Eirik Stubø har vært teatersjef ved Dramaten siden 2015. Den tidligere regissøren har også vært sjef ved Stockholms Stadsteater og var teatersjef ved Nationaltheatret i Oslo i åtte år.

Nå får han sterk kritikk fra sine ansatte for måten han driver Sveriges viktigste teaterhus.

(artikkelen fortsetter under bildet)

KUNGLIGA DRAMATISKA TEATERN: Sveriges nasjonalscene i Stockholm er fra 1908 og er et viktig teater i europeisk sammenheng. Nå har teatret store økonomiske problemer. Foto: Roger Stenberg/Dramaten

Drama på Dramaten

Det ærverdige teatret i Stockholm må kutte 19 stillinger etter et millionunderskudd. Samtidig har seks sjefer sluttet i løpet av året som har gått. Blant annet personalsjefen, scenesjefen og ensemblesjefen.

De ansatte mener arbeidsmiljøet ved teatret er dårlig.

– Flere av de ansatte er sykemeldte og utbrent, sier en kilde til Kulturnyheterna i SVT.

– Stubø forstår ikke hvordan personalet har det, sier en annen kilde.

Flere av de ansatte bekrefter dette inntrykket, ifølge SVT. Også Teaterforbundet i Sverige kjenner til kritikken.

Skylder på omorganisering

NRK har ikke lyktes i å få en egen kommentar fra Eirik Stubø.

Men til SVT sier han at misnøyen har oppstått på grunn av store forandringer i organisasjonen.

FÅR KRITIKK: Eirik Stubø var teatersjef ved Nationaltheatret fra 2001 til 2008. Nå får han kritikk for sin lederstil ved det svenske nasjonalteatret. Foto: Roger Stenberg/Dramaten

– Når du gjør så store endringer medfører det stress og uro i en organisasjon. Jeg står i spissen for store forandringer som er upopulære og vonde for mange, samtidig som mange ser at det er nødvendig og at alternativet er mye verre, sier han.

– Opplever du at du har personalets tillitt som teatersjef?, spør SVT.

– Det kommer vel ann på hvem du spør. Jeg tror jeg har ganske stor tillitt av veldig mange. Men det er ikke mulig å være likt av alle som teatersjef.

Millionunderskuddet ved teatret skyldes blant annet en utsatt storsatsning og renovering av bygningens innvendige tak.

Stjerneskuespilleren støtter Stubø

LANG ERFARING: Lena Endre har vært en del av Dramatens faste ensemble i en årrekke. Hun har også spilt i flere norske serier, blant annet i TV 2-serien «Frikjent». Foto: Maja Suslin / SCANPIX

En av stjernene ved Sveriges nasjonale scene, skuespiller Lena Endre, støtter teatersjefen.

– Han er en sterk kunstnerisk leder som vi trenger. Det blir alltid litt urolig på en arbeidsplass i en slik situasjon, sier hun.

Hun kjenner seg ikke igjen i kritikken mot ham.

– Fagforeningen og ledelsen har løst denne situasjonen på en god måte, sier hun.