Michelets research blir nytt arkiv

Kildematerialet til Jon Michelets serie om krigsseilerne skal leveres til Norsk senter for krigsseilerhistorie nå som den sjette boka i serien slippes. Bak romanserien ligger et enormt dokumentasjonsarbeid, der Michelet ifølge Dagsavisen opplevde nærmest å bli en uoffisiell kildesentral. Han fikk dagbøker, fotografier, filmer og flere tusen brev og epost fra folk. Det ble et enormt privat arkiv, som nå gjøres tilgjengelig for publikum.