Norsk selskap fråteken retten til å bruke Banksy

Ufarlig sommerpop

Duoen Tyler Joseph og Josh Dun, alias Twenty One Pilots, er ute med albumet «Scaled and Icy». – Helt kurant gledespop, som er bortimot umulig å aktivt mislike. Perfekt bakgrunnsmusikk for sommerfesten med bestemor, skriver NRKs anmelder. Terningkast 4.