Norsk Redaktørforening om Mette Marits brev: – Kritikken er lite konkret

Reidun Kjelling Nybø i Norsk Redaktørforening er overrasket over kritikken kronprinsessen Mette Marit fremmet i sitt brev, som tidligere i kveld ble lagt ut på Kongehusets nettside.

– Mitt inntrykk er at norsk presse stort sett har vært varsom i omtalen av Marius Borg Høiby og har respektert et ønske om å skjerme ham. Han er en del av Norges mest offentlige familie, og da må han også påregne at det er oppmerksomhet rundt ham som person. Det har Pressens Faglige Utvalg konkludert med tidligere.

– Kan bli omtale i fremtiden

Hun skulle ønske at kronprinsessen kunne vært litt mer tydelig i kritikken sin.

– Kritikken er lite konkret. Men vi skal selvfølgelig lytte til kritikken som kommer og går gjerne i dialog med kongehuset som vi har gjort flere ganger tidligere.

Kommer norske medier til å fortsette å skrive om Marius Borg Høiby, selv om han flytter utenlands?

Hvis den enkelte redaksjon vurderer en sak dithen at den kan gi nyhetsverdi, så kan det bli omtale av Marius Borg Høiby i fremtiden.

Har opplevd dialogen som god

Direktør i NRK Nyheter, Alexandra Beverfjord, sier at NRK har vært svært opptatt av å ha en åpen dialog om dekningen av kongehuset og barna.

OPPTATT AV DIALOG: NRKs nyhetsdirektør Alexandra Beverfjord sier at hun har opplevd dialogen NRK har hatt med Kongehuset som god. Foto: Marte Garmann

– Når det gjelder det som nevnes om NRK i brevet, refereres det til en 17 år gammel episode i forbindelse med samme dag det ble kjent at kronprins Haakon var kjæreste med Mette Marit Høiby. Vi har ikke hatt noen interesse av å eksponere barna til kronprinsparet mot deres vilje og har opplevd den dialogen som god, sier hun.

Hun sier at dekningen av Borg Høiby i fremtiden kommer an på den eventuelle nyhetsverdien.

– Det er helt avhengig av hva slags type hendelser som skjer i framtiden. Men vi har ikke hatt mye dekning av Marius Borg Høiby fra NRK sin side.

Handler om kjendispressen

Slottets kommunikasjonssjef, Marianne Hagen, sier at kronprinsessen først og fremst takker norsk presse for å ha utvist klokskap når de har skrevet om sønnen.

– Når han nå fyller 20 år ønsker vi å klargjøre hans fremtidige rolle. Han vil være medlem av kongefamilien hele sitt liv, være med på familiære ting når det er naturlig, men han vil ikke reise på offisielle oppdrag på vegne av kongehuset, sier Hagen.

Er det mulig å være mer spesifikk om hva kronprinsessen sikter til i brevet når hun skriver om press fra deler av norsk presse?

– Det er omfanget av dekningen som har økt. Enkelte deler av kjendispressen skriver regelmessig side opp og side ned om Marius Borg Høiby i strid med hans eksplisitt uttalte ønske om å ikke få medieomtale, forteller hun og sier videre:

– Det har ikke noe å si om det er en gladsak eller kritikk. Det har heller ingenting med saker som Finn-saken eller Skam-saken å gjøre. Det er mengden.

Det har ikke lykkes NRK å komme i komme i kontakt med Se & Hørs ansvarlige redaktør Ellern Arnstad.