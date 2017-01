Norsk rapper med i «Vikings»

I History Channels suksesserie «Vikings» dukket det i den fjerde sesongens siste episode opp en mystisk enøyd mann.

Det satte i gang spekulasjonene om hvem den fremmede kunne være.

Spiller norrøn gud

Nå viser det seg at svaret er norske André Eriksen. Han spiller ingen ringere enn Odin, far til Tor, som har kommet til Kattegat for å levere et dødsbudskap.

Det var Dagbladet som først omtalte saken.

Det ble klart allerede i 2015 at han hadde sikret seg en rolle i serien. Da fikk han streng beskjed om å ikke avsløre hvem han skulle spille.

– Jeg er litt usikker på omfanget av rollen min og hvor mye det blir, men jeg hadde ikke forventet at den karakteren skulle få så mye oppmerksomhet, sier Eriksen til NRK.

SOM SEG SELV: 41-åringen fra Oslo har også spilt i blant annet «Hotel Cæsar» og «Julekongen», samt som «Tech Rock» i rappegruppa Warlocks. Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Akkurat nå befinner Eriksen, kjent rapper i den norske gruppa Warlocks og skuespiller fra blant annet «Nokas», «Pionér» og «Lilyhammer», i Los Angeles.

Tidligere har også Thorbjørn Harr spilt i serien som Jarl Borg.

Mye i utlandet

– I gammel norrøn mytologi er det slik at når noen dør, kommer Odin ned på jorda og bringer dødsbudskapet, så det er vel det karakteren min gjør, forteller han.

I løpet av det siste året har han spilt i flere amerikanske action- og fantasyfilmer i Øst-Europa, deriblant «Mayhem» i Serbia med «The Walking Dead»-stjerne Steven Yeun.

Men om det blir mer «Vikings»-innspilling vet han ikke ennå.

– Foreløpig har jeg spilt inn tre episoder av serien, men jeg har ikke peiling på om det blir mer enn det. Jeg gjør jobben jeg får.