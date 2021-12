Norsk produsent bak årets spill under «The Game Awards 2021»

Fieh til Texas

Det norske bandet Fieh er blant de rundt 200 artistene som skal spille under festivalen South by Southwest (SXSW) i Texas i mars. Det melder bandet på sine sider. SXSW Music er den største musikkfestivalen av sitt slag, og flere norske artister har tidligere fått muligheten til å vise musikken sin for et større publikum under festivalen. Også bandet Pom Poko og atist Malin Pettersen skal opptre under festivalen. Fieh er et norsk soulfunkband ledet av vokalist Sofie Tollefsbøl.