Norsk mobilspel har vorte kjøpt meir enn 2 millionar gongar

Det norske mobilspelet om barna av tyske soldatar og norske kvinner etter andre verdskrig har vorte kjøpt meir enn 2 millionar gongar.

Spelet tar utgangspunkt i at du i spelet skal ta vare på eit adoptivbarn. Fyrst kan alt verke fint, men realiteten treff når barnet du tar vare på byrjar på skulen. Her blir ho mellom anna utsett for mobbing og trakassering.

SPELAR: I spelet «My Child Lebensborn» blir ein adoptivforeldre til eit barn med tysk far og norsk mor. Foto: Anne Skifjeld / NRK

Spelet er interaktivt, som betyr at spelaren sine val er med på påverke handlinga og utfallet av spelet..

Hendingane i spelet er baserte på dei verkelege opplevingane til desse barna. Ein av dei er Siss Oustad, som var med å bidra til spelet.

– Spelet har blitt fantastisk bra! Kven skulle trudd at det skulle bli spilt så mange gonger?

Seriøse spel

Spelet føyer seg inn i ei rekke av spel som blir kalla «Serious games», eller seriøse spel. Det er ei rørsle innanfor spelverda og som brukast om spel med ein alvorleg bodskap som utgangspunkt.

– Det er og ei røsle som får stadig større innpass i alt frå små indiespel, til store etablerte spel. Det at spel har alvorlege undertonar og overtonar, har blitt mykje vanlegare dei siste åra.

Det seier spelmeldar i NRK og medlem av YouTube-kanalen Level Up Norge, Rune Fjeld Olsen.

MEIR VANLEG: Spelmeldar Rune Fjeld Olsen trur seriøse spel kjem til å bli meir vanleg. Foto: Siri Vålberg Saugstad / NRK

– Det at bodskapet i spelet har treft ein nerve så lenge etterpå, det er veldig sterkt. Det er lett å forstå kvifor dette spelet er viktig.

Han trur at den nye suksessen til spelet handlar om at folk har fått auga opp for det.

– Det at det er interaktivt gjer at ein er nøydd til å reflektere meir over kva som blir formidla. Ein blir meir involvert i det som skjer. Ein kjenner det på kroppen, mykje meir enn om ein ser ein film eller TV-serie.

Ifølgje Olsen er spelet lett å setje seg inn i og forstå. Måten desse barna blir behandla på gjer rett vondt. Og dette med at det er ditt ansvar å sørge for at dei får det betre.

Elin Festøy ønskte å treffe 13-åringen då ho skulle fortelje historia om barna av tyske soldatar og norske kvinner. Foto: Anne Skifjeld / NRK

Skal treffe 13-åringen

Spelet skulle eigentleg vere ein dokumentarfilm.

Men produsent i Teknopilot Elin Festøy, skjønte raskt at ein dokumentar ikkje ville treffe eit yngre publikum. Ho var nøydd til å tenke annleis.

– Unge folk, dei er jo på mobiltelefonen, så då blei utfordringa å lage ei spennande og engasjerande historie som kunne funke på telefon.

Spelet er utvikla av Teknopilot AS i samband med Sarepta Studio. For dei var det viktig å nettopp nå ut til dei unge.

BAFTA: Spelet «My Child Lebensborn» vann Bafta-pris i kategorien «Game Beyond Entertainment» i 2019. Foto: Anne Skifjeld / NRK

– Det handlar om hat og fordommar, og korleis ein okkupert nasjon har hatt eit ønskje om å fjerne alle spor av fienden, diverre blir barna tatt med ned i dragsuget.

Festøy har intervjua fleire av desse barna i arbeidet med spelet. Ho har følt eit ansvar for å fortelje deira historie vidare.

– Dei har blitt eldre, og lagt ned foreninga dei hadde saman, fordi dei ikkje har energi til å drive den lengre. Då må vi ta ansvar og ta over stafettpinnen, slik at vi ikkje gløymer dei.

Spelet blei lansert i 2018. Det var likevel fyrst i sommar at spelet verkeleg fekk fart på seg, då det gjekk viralt på mobilappen TikTok.

Til no har det blitt kjøpt over 2 millionar gonger, dette trass i at dei ikkje hadde store midlar til å marknadsføre seg med.

Spelet vann ein Bafta-pris i 2019, som blir rekna som spelverda sin Oscar.

For Siss Oustad, håpar ho dei som spelar spelet ikkje berre ser på det som eit spel.

–Eg håpar ein vil få litt tankar etter å ha spilt det, om man veit bakgrunnen for spelet. Eg er redd for man har gløymt mykje av det som skjedde.