Norsk millionstøtte til innspilling av ny Tom Cruise-film

Innspillingen av den neste filmen til Mission Impossible «Scorpio» som delvis vil finne sted i Norge, vil være den 8. i rekken.

Filmen handler om en gruppe agenter som er ansatt i en hemmelige amerikansk etterretningsorganisasjon kalt Impossible Missions Force (IMF).

Tom Cruise spiller agenten Ethan Hunt.

Regissøren bak Mission Impossible 8 er Christopher McQuarrie, og filmen er forventet å ha premiere i USA i november 2022.

– Etter seks år med insentivordning ser vi at Norge har blitt et svært attraktivt sted å produsere film og dramaserier, noe som betyr at norske filmarbeidere og filmbransje leverer høy kvalitet. I tillegg til at vi kan by på spektakulær natur og trygge opptaksrammer, sier Kjersti Mo, direktør i Norsk filminstitutt, i en pressemelding.

Denne ordningen gir refusjon til store internasjonale film- og serieproduksjoner som skal produseres helt eller delvis i Norge.

Det er produsenten Paramount Pictures som blir tilbudt en refusjonsramme på 68.6 millioner kroner for innspillingen av «Scorpio».

Skal fremme norsk natur og kultur

Innspillingen legger store deler av produksjonen til Norge.

Filminnspillingen av Mission Impossible 6, som fant sted i Norge med Tom Cruise i hovedrollen, fikk også i sin tid støtte fra denne ordningen.

Dette er en ordning som skal bidra til å øke antallet store internasjonale film- og serieproduksjoner i Norge for å fremme norsk kultur, historie og natur, skriver Norsk filminstitutt på sine sider.

Totalt fikk de elleve søknader om refusjonsstøtte. Sju fra norske hovedprodusenter og fire fra utlandet.

– Det var veldig mange store og gode prosjekter som søkte denne gang, og vi skulle gjerne ha tilbudt refusjonsramme til dem alle. Men slik situasjonen er i dag, er det bare budsjettmidler nok til de aller største prosjektet, Scorpio, sier direktør Kjersti Mo i Norsk filminstitutt.

Kulturminister Abid Q Raja ser frem til å få skuespiller Tom Cruise tilbake til Norge.

– Det at det var så mange gode søkere viser at Norge fortsetter å være et land som tiltrekker seg store filmproduksjoner. Vi ser frem til å ha Tom Cruise tilbake i Norge, og i mellomtiden gleder vi oss til premieren på M: I7, sier Abid Q. Raja i en e-post til NRK.

Abid Raja og Tom Cruise på Åndalsnes i Rauma. Foto: Kulturdepartementet

Les også: Her hopper Tom Cruise med motorsykkel fra Helsetkopen

Tom Cruise: – Jeg kommer tilbake

Da Tom Cruise forlot Vestlandet etter «Mission Impossible»-innspillingen i høst, sendte han en videohilsen der han lovet å komme tilbake til Norge for å spille inn neste film i serien, og takket norske myndigheter for tilretteleggingen.

– Tusen takk for den varme velkomsten og all hjelp. Det er et privilegium å få være her. Jeg snakker ikke bare for meg, men for hele mannskapet vi har her. Dere har et nydelig land. Folk her er absolutt fantastiske, sa Cruise da.

NRK har forsøkt å få en kommentar fra filminnspillingens norske produksjonspartner Truenorth, men foreløpig uten å lykkes.