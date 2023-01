Norsk kortfilm Oscar-nominert: – Kaotisk i hovudet

– Dette er gode nyheiter, seier manusforfattar og regissør Tveiten til NRK.

Tysdag blei det kjent at kortfilmen «Nattrikken» er nominert og dermed med i kampen om å vinna ein Oscar-statuett.

Sjølve prisutdelinga skjer 12. mars.

Norske «Nattrikken» var ein av dei 15 kortlista filmane som kjempa om å bli nominert i kategorien «beste kortfilm» innan fiksjon.

– Akkurat no er det kaotisk i hovudet. Ein stor seier for ein liten film, seier produsent Gaute Lid Larssen til NRK, og fortset:

– Dette er den filmen som handlar om å finna mot i seg sjølv til å stå opp mot urett.

Filmen handlar om ei rusa kvinne som stel ein trikk, og dermed får ansvaret for passasjerane.

HOVUDROLLA: Sigrid Husjord speler hovudrolla i «Nattrikken». Foto: Cylinder Production / Cylinder Production

Regissør Tveiten seier at filmen fortel ei historie om utanforskap og utfordringane ved å vera annleis.

– Over heile verda blir folk offer for trakassering, og ofte kan det vera lettare å ikkje bry seg og sjå ein annan veg. Eg håpar filmen vår kan inspirera mange til å finna mot til å seia ifrå og handla. Denne produksjonen var ambisiøs og krevjande, og eg vil takka produsentane mine Heidi og Gaute, og heile staben for deira fantastiske arbeid, seier Tveiten.

Han fortalde tidlegare i januar i Arena om det noko hektiske løpet fylt med intervju etter at kortlista blei annonsert. Heile intervjuet kan du høyra her.

Svenske Ruben Östlund sin «Triangle of Sadness» er nominert i heile tre gjeve kategoriar, nemleg «beste film», «beste originalmanus» og «beste regi».

Heile lista over nominerte kan du sjå her.

NOMINERT: Modellparet Carl (Harris Dickinson) og Yaya (Charlbi Dean) er på yachtferie i Ruben Östlunds «Triangle of Sadness». Foto: SF Studios / SF Studios

Norsk-iransk skodespelar kortlista

Annonseringa av nominasjonane er leia av skodespelar Allison Williams, kjent frå mellom anna serien «Girls» og filmen «Get Out», og Riz Ahmed kjent frå «The Night Of» og «Sound of metal».

Det store norske håpet til å bli nominert i kategorien «beste internasjonale film» var «Krigsseileren», men denne nådde ikkje opp då kortlista blei annonsert tidlegare i vinter.

Dermed er det ingen norske kandidatar til denne kategorien.

KRIM: Journalisten Rahimi (Zar Amir-Ebrahimi) er på sporet av ein seriemordar i «Holy Spider». Foto: Nadim Carlsen / Mer Filmdistribusjon / Nadim Carlsen / Mer Filmdistribusjon

Danske «Holy Spider» er derimot kortlista til «beste internasjonale film». Her speler blant andre norsk-iranske Forouzan Jamshidnejad ei sentral rolle.

Forouzan Jamshidnejad speler i filmen Holy Spider. Foto: Aida Khorami / NRK

I tillegg er norske Jacob Jarek produsent. Han kan du høyra intervju med i Arena frå tidlegare i januar her.

Men tysdag blei det klart at «Holy Spider» ikkje nådde opp som ein av dei nominerte.

Ein favoritt mange har peika på til å vinna pris for beste film, er science fiction multiverse-filmen «Everything Everywhere All at Once». Filmkritikar i NRK, Sigurd Vik, gav filmen svært gode skotsmål.

Sjeldan tilbakekomst

Ein tilbakekomst som har fått mykje merksemd er den av skodespelar Brendan Fraser i filmen «The Wale». Mange har spådd at kjem til å bli nominert i kategorien «beste mannlege hovudrolle», blant andre CBS News.

TILBAKE: Skodespelar Brendan Fraser i en scene frå den nye filmen «The Whale». Foto: A24

Austin Butler er ein annan som har blitt mykje omtala og hylla for rolla si i filmen «Elvis». Han vann prisen for «beste mannlege skodespelar» under Golden Globes tidlegare i år.

Til kategorien «beste kvinnelege hovudrolle», er det fleire som held ein knapp på Viola Davis frå «The Woman King». I tillegg er òg Michelle Yeoh frå «Everything Everywhere All at Once» ein favoritt.

KAMP: General Nanisca (Viola Davis) leiar soldatane sine i kamp i «The Woman King». Foto: SF Studios / SF Studios

Sjølve Oscar-utdelinga skjer 12. mars, og blir arrangert for 95. gong.

Om sjokkfaktoren i årets prisutdeling lever opp til fjorårets, står att å sjå. Fjorårets utdeling enda mellom anna med at Will Smith blei utestengt frå Oscar-utdelinga i 10 år etter å ha slått til komikar og skodespelar Chris Rock.