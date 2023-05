Norsk kortfilm gikk ikke til topps i Cannes

Den norske kortfilmen «Tits» var en av 11 filmer som konkurrerte om prisen for beste kortfilm under Filmfestivalen i Cannes.

Filmskaper Eivind Landsvik hadde dermed allerede slått ut over 4000 andre innsendte bidrag.

Kun én gang tidligere har en norsk film vunnet den gjeve prisen under den franske filmfestivalen. Det er 17 år siden.

Heller ikke i år gikk Norge til helt topps. Vinneren ble den ungarske kortfilmen «27», regissert av Flora Anna Buda.

VINNER: Regissør Flora Anna Buda kunne fornøyd ta imot prisen for årets beste kortfilm under prisutdelingen i Cannes i år. Foto: GONZALO FUENTES / Reuters

Dette er noen bilder fra den norske filmen «Tits»:

Kortfilmen «Tits» handler om tenåringene Iben og Oscar og deres uventede vennskap.

Norsk vinner av studentprisen

Ikke alle nordmenn drar likevel tomhendt hjem fra Cannes. Torsdag skrev norske Marlene Emilie Lyngstad historie da hun gikk helt til topps i festivalens studentkonkurranse «La Cintéf».

«Norwegian Offspring» var eksamensfilmen hennes da hun avsluttet utdannelsen ved Den danske filmskolen, skriver filmnettstedet Montages.

Årets Gullpalme

Det er 21 filmer som kjemper om å vinne hovedprisen, årets Gullpalme. Dette er en av de gjeveste prisene i hele filmbransjen. Det er ingen norske navn som figurerer på lista over de nominerte.

Se bilder fra den røde løperen før prisutdelingen her:

Skuespiller Eva Longoria foran et enormt pressekorps. Den britiske modellen Ikram Abdi Omar var kledd i striper fra topp til tå. Ikram Abdi Omar under hatten. Spice Girl og skuespiller Geri Horner spiller blant annet med David Harbour og Orlando Bloom i filmen «Gran Turismo». Orlando Bloom er blant gjestene. Quentin Tarantino og kona Daniella Pick. Den prisbelønnede regissøren Quentin Tarantino hilser fra den røde løperen. Hilser gjør også den amerikanske skuespillerlegenden Jane Fonda. Jane Fonda har rukket å bli 85 år gammel.

Blant forhåndsfavorittene er disse filmene:

I fjor var det en svenske som fikk æren av å ta imot Gullpalmen. Regissør Ruben Östlund vant da for filmen «Triangle of Sadness». Han var også i 2017 for filmen «The Square».

For to år siden turte noen å håpe på en norsk seier med filmen «Verdens verste menneske». Den gikk heller ikke helt til topps, men hovedrolleinnehaver Renate Reinsve stakk av med prisen for beste kvinnelige skuespiller.