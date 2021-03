Norsk kortdokumentar nominert til Oscar

Fra dokumentaren «Do Not Split» hvor Anders Hammer følger demonstranter i Hongkong tett. Foto: Anders Hammer / NTB

Dokumentaren handler om Hongkong-protestene, og er en av ti korte dokumentarer som er med videre i kampen om en Oscar. Filmen retter oppmerksomhet blant annet mot hvordan ytringsfrihet og pressefrihet er truet i Hongkong.

– Jeg ble veldig glad for nominasjonen, selv om det er en alvorlig film, sier Anders Hammer, kort tid etter det ble kjent at «Do Not Split» er Oscar-nominert.

Han trodde ikke de kom til å bli nominert og var egentlig fornøyd med å være kortlistet.

– Vi har vært fornøyd med debatten vi har bidratt til gjennom filmen, om hvordan demokratiet er i ferd med å forsvinne i Hongkong, og hvordan Kina strammer grepet om det området, sier Hammer.

Han håper nominasjonen fører til mer oppmerksomhet om situasjonen i Hongkong.

– Situasjonen der har blitt verre den siste tiden, sier Hammer.

Direktør Kjersti Mo i Norsk filminstitutt kaller nominasjonen for en gledes dag.

– Det er jo for Anders Hammer, som har vært 140 dager i opptøyer og laget film, en kjempe anerkjennelse, dette er en gledens dag, sier hun.

Flere norske bidrag

En Oscar-nominasjon er forbundet med glitter og glam, men har også en stor PR-verdi for filmene som kommer seg til den gjeve filmprisutdelingen i Los Angeles. Aldri før har så mange norske bidrag hatt mulighet for en nominasjon.

Regissør Maria Sødahl sammen med skuespillerne Andrea Bræin Hovig og Stellan Skarsgård i filmen «Håp». Foto: Vidar Ruud / NTB

Totalt var seks norske bidrag kortlistet til en nominasjon. Det er kun Anders Hammer som er med videre til den amerikanske prisutdelingen.

I dokumentaren «Gunda» følger vi grisen Gunda på en idyllisk gård i Vestfold og hennes nyfødte grisunger. Filmen er produsert av Anita Rehoff Larsen i Sant & Usant. Joaquin Phoenix er eksekutiv produsent.

«Sparkekoret» av Torfinn Iversen kan bli nominert i kortfilmklassen.

«Do Not Split» av journalisten og dokumentaristen Anders Hammer ble nominert i kort-dokumentarklassen. Filmen handler om demonstrasjonene i Hongkong.

«My Favourite War» av norsk-latviske Ilze Burkovska Jacobsen kjemper om en nominasjon for Best Animated Feature Film.

Spillefilmen «Håp» er skrevet og regissert av Maria Sødahl. Den handler om Anja som midt i en aktiv karriere får en livstruende kreftdiagnose servert på lille julaften.

Dokumentaren «Kunstneren og tyven» handler om maleren Barbora og tyven Karl-Bertil som stjal kunsten hennes, og hvordan hun ender opp med å male ham. Regissør Benjamin Ree ble tildelt Nordisk Films talentpris for filmen.

Regissør Benjamin Ree ble tildelt Nordisk Films talentpris for dokumentaren«Kunstneren og tyven». Foto: Robin Bøe

Går av stabelen 25. april

Det var tøff konkurranse å komme til kortlisten: I dokumentarfilm-klassen var det påmeldt 238 filmer, mens i kategorien «beste internasjonale film» var det 93 filmer.

«Do Not Split» er laget i samarbeid med det amerikanske filmselskapet Field of Vision og har fått støtte av Fritt Ord og Viken Filmsenter.

Kortdokumentaren skal konkurrere mot dokumentarene «Collette», «A Concerto Is A Conversation», «Hunger Ward» og «A Love Song For Latasha».

Den 93. utgaven av Oscar-gallaen avholdes 25. april 2021 i Los Angeles. Det planlegges for en fysisk prisutdeling.

– Vi får se om jeg kommer til Los Angeles, sier Anders Hammer og refererer til korona-situasjonen.