Norsk film kan vinne Oscar

Bamunu er åtte år gammel og «levende handlekurv» for mer velstående damer på markedet i Ghanas hovedstad Accra. For slavelønn. Foreldrene sendte henne tvers over landet da hun var seks. Og siden har hun verken sett dem, eller barndomshjemmet.

Mari Bakke Riise er regissør for filmen Foto: Integral Film

– Jeg håper først og fremst at oppmerksomheten rundt filmen kan komme disse kjempefine, tapre jentene til gode. De lever i en hard hverdag, og kanskje kan de få det litt lettere, sier regissør Mari Bakke Riise.

Blikk utenfra

Bamunu deler skjebne med titusenvis av unge jenter. De bor på gaten. Mange blir voldtatt, plaget og mishandlet, og de bli kjeftet på av kvinnene som bruker dem som «handlekurv». Vekten på hodet til småjentene kan være opp mot 100 kilo. De spinkle nakkene kan bli varig skadet.

Riise sier at regjeringen i Ghana er veldig lite interessert i skjebnen til disse jentene.

– Kanskje hjelper det med blikk utenfra, og at det kan legge litt press på dem, sier hun.

«Kayayo, de levende handlekurvene» kan bli nominert til Oscar.

Å lage film i Ghana var utfordrende, forteller regissøren.

– Regjeringen sendte inn tanks og gravemaskiner for å rive slumhus midt under innspillingen. Det har ikke bare vært lett å være hvit kvinne i et mannsdominert miljø, sier Mari Bakke Riise. Men hun understreket at hun har møtt veldig mange fine folk også.

Telefon hjemmefra

– Jeg vil så gjerne hjem, og aldri komme tilbake hit, sier Bamunu i filmen. Men først må hun tjene nok penger. Vi blir øyenvitner til grusomheter hun utsettes for, fra kunder og arbeidsgivere. Til slutt kommer det en meget etterlengtet telefon hjemmefra.

Filmen er allerede vist ved den internasjonale barnefilmfestivalen i Chicago. Og mange har sett serien på Aftenposten TV.

Veldig stas

Riise synes det er absurd å tenke på at filmen er på kortlisten.

– Det har ikke gått helt opp for meg ennå, men det er jo stas da!

SEMIFINALE: Det er helt fantastisk, selv om det endelige slaget står ved neste korsvei, sier produsent Jørgen Lorentzen i Integral Film. Foto: NRK

Men først og fremst har hun villet fortelle historien om disse jentene. En historie som hun tror er ukjent for de fleste.

– Det er en vakker og helstøpt film, sier produsent Jørgen Lorentzen i Integral Film.

Han synes det er fantastisk at filmen er før-nominert, men understreker at dette bare er første runde, en slags semifinale.

23. januar blir det klart hvilke fem filmer som blir nominert til Oscar. «Kayayo, de levende handlekurvene» har femti prosents sjanse til å være blant dem.