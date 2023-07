Opprinnelig skulle Emmy-utdelingen avholdes 18. september.

Men i dag kom en offisiell bekreftelse på utsettelsen – under to måneder i forkant.

Med streiken blant manusforfattere og skuespillere, var det uaktuelt for Fox å arrangere utdelingen.

Dette er streiken Ekspander/minimer faktaboks Hollywood er nede for telling fordi både manusforfattere og skuespillere nekter å komme på jobb – for første gang siden 1960.

2. mai gikk fagforeningen for manusforfattere (WAG) ut i streik. 14. juli slang fagforeningen for skuespillere (SAG-AFTRA) seg på.

Dette har ført til at en stor mengde TV- og filminnspillinger er satt på pause. Dette streiker de for: De mener at kunstig intelligens truer jobbene deres, og vil sikres mot at produksjonsselskapene skal kunne generere både manus og skuespill digitalt.

Strømmetjenestene betaler dårlig. Det er ikke like lønnsomt å stille i en Netflix-serie som det var på lineær-TV før.

Sist gang seremonien ble avlyst var i 2001. Da førte terrorangrepene 11. september til at utdelingen ble utsatt med et par måneder.

De kjente Emmy-statuettene blir ikke delt ut i september som planlagt. Foto: Chris Pizzello / AP

To norske nominasjoner

I år er to nordmenn nominert. Begge representerer Storm Studios som lager visuelle effekter for norske og internasjonale produksjoner.

Espen Nordahl er nominert i kategorien «Beste visuelle effekter i en sesong eller film». Han jobbet med HBO-serien The Last of us.

Espen Nordahl har blant annet jobbet med visuelle effekter for serien «The Last of Us». Foto: Storm Studios

Håvard Munkejord er nominert i kategorien «Beste visuelle effekter i en enkelt episode» med episoden «Rusalye» i Netflix-serien Shadow and Bone.

– At vi fikk to nominasjoner samme år er selvsagt ekstra gøy, sier han.

Senere tur til Los Angeles

– Det kom ikke som noen overraskelse, sier Espen Nordahl.

Nesten hele Hollywood ble satt på pause da skuespillerne gikk ut i streik.

Flere av de visuelle effektene var laget av norske Storm Studios. Foto: HBO

Nordahl legger til at det norske teamet hadde valgt å dra uansett, også i september.

– Det betyr veldig mye å bli anerkjent for arbeidet vi gjør. Å bli nominert til Emmy for beste effekter er et signal om at det vi lager er helt i verdenstoppen av kvalitet, sier han.

Det ligger hardt arbeid bak effektene. Både Nordahl og Munkejord er stolte av jobben de har gjort.

Håvard Munkejord er nominert for sitt bidrag til Netflix-serien Shadow and Bone. Foto: Storm Studios

Det er ikke kjent hvor lenge Emmy-utdelingen blir utsatt.

Ifølge Variety ønsker TV-kanalen Fox å flytte utdelingen til januar 2024.

– Vi gleder oss til å reise over når de får satt en dato, sier Munkejord.

Streiken vedvarer

Men krangelen mellom filmselskapene i Hollywood og de ansatte ser ikke ut til å stilne med det første.

Streikende skuespillere i New York. Foto: AP

Det har satt en stopper for TV- og filmproduksjoner. Også pressekonferanser, intervjuer og utdelinger har måttet bli utsatt.

Filmfestivalen i Venezia har derimot valgt å gå som vanlig. Den begynner i slutten av august.

Det gjenstår å se om det vil være skuespillere der til å fylle salen og den røde løperen.